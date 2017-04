Cospedal, sobre Barberà, al congrés del PPCV: 'Era generosa i incansable i ens està mirant des del cel'

Dissabte, 1 d'abril de 2017 a les 20:00h

Isabel Bonig, reelegida amb el 94,5%, demana “perdó, per última vegada”, per la corrupció de “gent indecent que es va aprofitar dels valencians”

Ignasi Muñoz / València



El PPCV no farà Rita Barberà presidenta d'honor, però la finada alcaldessa de València ha estat present durant tota la primera jornada del XIV Congrés que se celebra fins a aquest diumenge a la capital. L'homenatge més sentit l'ha enunciat Maria Dolores de Cospedal. La secretària general del PP espanyol ha recordat Barberà com a una dona “generosa i incansable” que “va creure en els valencians” i que va fer de València “una de les ciutats més importants d'Europa, plena de llum i d'alegria.”



Durant el discurs al Palau de Congressos, De Cospedal ha imaginat Rita Barberà observant el conclave popular des d'una mirador privilegiat. “Estic segura que ens està mirant des del cel i pensant 'Isabel: tu, endavant, que ho aconseguiràs'”, s'ha figurat la dirigent popular.







Elecció d'Isabel Bonig

Elecció d'Isabel Bonig





Isabel Bonig junt a De Cospedal en el XIV Congrés del PPCV. Foto: PPCV.



Hi han votat 1.531 compromissaris. Bonig ha obtingut 1.514 vots a favor, el 94,49%. Només s'ha quedat sense el suport dels 83 vots en blanc i els nou nuls. No s'hi ha comptabilitzat cap papereta en contra.





La líder dels populars valencians durant la votació. Foto: PPCV.



Isabel Bonig ha fet un discurs de reivindicació de la “ideología politica” com a arma necessària per a reforçar el partit i posar-lo a punt de governar “en qualsevol moment” perquè, segons ha avançat en referència a la majoria parlamentària on recolza en govern de Ximo Puig, “el tripartit no se sent còmode” governant els valencians. “Porten tant anys ensenyant a odiar la Comunitat Valenciana i el PP que ara no saben què fer. Quina estafa el govern del Titànic i quina decepció l'esquerra valenciana”, ha sentenciat Bonig.



Perdó per la corrupció

Bonig ha sigut molt explícita quan ha demanat perdó pels casos de corrupció comesos per càrrecs del PPCV. “Hi hagué gent que es va aprofitar dels valencians de bona fe i dels militants honrats. Demane perdó perquè no ho vam detectar a temps. Ho vam pagar molt car. Demanem perdó per darrera vegada.”



La presidenta del partit ha intentat rentar així un problema que encara haurà d'arrossegar durant molt de temps, almenys fins que concloguen els processos judicials oberts, alguns en plena instrucció, com ara el cas Taula. L'aparent demostració d'humilitat ha quedat molt matisada tot seguit. “No demanaré perdó per ser del PPCV”, ha assegurat Bonig.