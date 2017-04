Els militants del Bloc decidiran amb un referèndum les aliances electorals del 2019

Diumenge, 2 d'abril de 2017 a les 13:00h

El Consell Nacional tanca files defensant Climent i Marzà, aclamat pels bons resultats del Decret de Plurilingüisme

El portaveu nacional, Rafa Carbonell, va demanar que el Bloc tinga una veu pròpia dins del govern de la Generalitat.

El Bloc Nacionalista Valencià no vol que la confecció d'unes hipotètiques coalicions electorals torne a tensionar el partit com ho va fer l'entesa amb Podem, el desembre del 2015, i amb Podem i Esquerra Unida el juny del 2016. Per aquesta raó, i ja amb la mirada posada en les eleccions del 2019, el Bloc ha decidit donar veu a tota la militància perquè puga prendre partit i decidir sobre les coalicions pre i postelectorals.



Així ho va anunciar aquest dissabte el portaveu nacional del Bloc, Rafa Carbonell, durant el seu discurs davant el plenari del Consell Nacional. En una intervenció en què va aprofitar per a posar en valor l'acció de govern dels consellers nacionalistes, el número dos del Bloc va explicar que el partit sotmetrà al vot de la militància qualsevol tipus de coalició preelectoral o coalició postelectoral en els comicis del 2019.



Segons ha pogut saber La Veu, aquest acord que va traslladar ahir Rafa Carbonell al Consell Nacional es va prendre en l'executiva que el Bloc va celebrar el passat dia 27 de març a instàncies d'una proposta de la coordinadora nacional Àgueda Micó. En aquest punt, però, no va haver debat entre les dues faccions del Bloc, que van considerar convenient deixar escrit, negre sobre blanc, de quina manera el partit triarà les seues aliances electorals.



Malgrat que en altres convocatòries electorals també s'ha donat veu a la militància, en el cas dels comicis del 2019 es vol que les condicions de la possible consulta queden molt més clares i evitar, així, que es puguen fer referéndums no vinculants o condicionats. Tot i que quasi el 100% de la militància advoca per no repetir aliances per al 2019 i concórrer amb la marca d'èxit Compromís, si finalment s'explorara qualsevol tipus d'entesa preelectoral, hauria de ser consultada en un referèndum telemàtic i obert a tots els militants de ple dret.



Defensa fèrria de Climent i Marzà



Tant Micó com Carbonell van posar en valor la tasca realitzada pels consellers i altres càrrecs públics en les institucions per dur endavant una agenda política valencianista. El portaveu nacional va anar més enllà i va sorprendre l'auditori amb un "els consellers del Bloc no es toquen". Una afirmació que va deixar oberta la possibilitat a un imminent remodelació del Consell. En aquest punt totes les mirades es van centrar en el qüestionat conseller d'Economia i Sectors Productius, Rafa Climent.



Micó va destacar com els càrrecs públics del Bloc han posat en agenda les polítiques valencianistes. / BLOC

Les diferents fonts del Consell consultades per La Veu descarten la possibilitat d'una crisi de govern que implique prescindir de qualsevol conseller. Preguntats per l'advertiment fet per Carbonell, des del seu entorn expliquen que allò que volia fer palès el portaveu nacional és el suport del partit als seus consellers, que són, en la seua opinió, "els que més atacs reben del Consell".



Per la seua banda, el conseller d'Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, va explicar els "bons" resultats de l'aplicació del Decret de Plurilingüisme. "Els resultats obtinguts són una de les millors notícies per al valencianisme que s'ha produït en els últims anys: per primera vegada en la història, l'ensenyament veritablement plurilingüe, l'ensenyament en valencià, és majoritari", va manifestar Marzà, qui va rebre el reconeixement de tot el plenari.



Posició comuna davant els PGE



Un dels punts de l'ordre del dia estava reservat per a la qüestió del finançament i les inversions, aspectes claus de l'agenda política del Bloc. En aquest sentit, i davant la imminent negociació dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), el president de les Corts Valencianes, Enric Morera, va presentar una proposta de resolució juntament amb Fran Ferri i Joan Baldoví -portaveus a les Corts i al Congrés- exigint a l'Estat el finançament i les inversions que necessita el País Valencià.



En el marc del treball sobre la millora de Compromís, el conclave va aprovar la 'Proposta de participació de debat horitzontal en Compromís' per a definir les línies en les quals es pretén treballar en la coalició.



El Consell Nacional també va triar el nou secretari de finances, Xavier Martí, i va aprovar la constitució del nou corrent del partit 'Bloc i país' per majoria absoluta, com exigeixen els estatuts de la formació.