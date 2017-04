Sona9, el concurs de música emergent en català, busca talents valencians

Dilluns, 3 d'abril de 2017 a les 00:00h

El Sona9, el concurs de maquetes de musica en català per a grups emergents, traslladarà una de les seues preseleccions al País Valencià per tal de buscar talents musicals. L’Institut Valencià de Cultura ha arribat a un acord per a col·laborar amb el principal concurs de música d’aquestes característiques.Des de l’any 2001 fins a aquesta edició, el Sona9 ha servit per a impulsar els músics emergents que tenien l’aspiració de professionalitzar-se. Pel concurs han passat i guanyat grups com Manel, Bikimel o La iaia, entre mols altres. Està organitzat per Catalunya Ràdio i la revista Enderrock —després de fusionar els concursos que promovien individualment—, així com TV3. També rep el suport de la Generalitat de Catalunya, el Club Tres C (un dels programes culturals més incipients al Principat), el govern de les Illes Balears, la Generalitat Valenciana i la fundació SGAE.Per primera vegada al llarg dels 16 anys del concurs de maquetes més important dels territoris de parla comuna, el Sona9 aterrarà al País Valencià. Al mes de maig tindrà lloc un dels concerts preliminars per a seleccionar tres grups o cantants valencians. De la mateixa manera, també es farà un d’aquests preliminars, per primera vegada, a les Illes Balears. Els grups que vulguen participar poden inscriure’s accedint a la web del Sona9