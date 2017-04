Un valencià dirigirà la prestigiosa escola de música Yehudi Menuhin d’Anglaterra

Diumenge, 2 d'abril de 2017 a les 13:30h

El compositor i director Òscar Colomina i Bosch ha estat nomenat màxim responsable musical, càrrec que ocuparà a partir de setembre



Sixto Ferrero / València.



El director i compositor valencià, Òscar Colomina i Bosch s’ha convertit en el sisè director musical de la prestigiosa Yehudi Menuhin School de Surrey (Anglaterra). L’escola, fundada pel violinista Lord Menuhin el 1963, havia encetat un procés de selecció i, finalment, durant el passat mes de març, el consell de govern del centre musical internacional va nomenar Colomina com a nou màxim responsable, qui ocuparà el càrrec a partir de setembre d’aquest any.



Colomina i Bosch (1977) compta amb una trajectòria internacional de prestigi. És professor d’Orquestració de la Royal Academy of Music de Londres i de la Yehudi Menuhin School. Com a compositor i director ha impartit classes al Reial Conservatori de La Haya i a l’Akoesticum Talent Programme d'Holanda.



Natural de Massa-rojos, el compositor i director és membre de la Jove Orquestra Nacional d’Espanya, on va treballar amb Carlo Maria Giulini i amb Gianandrea Noseda. Va ampliar els seus estudis de composició i direcció a la Guildhall School of Music & Drama i a la Royal Academy of Music de Londres.





L'escola Yehudi Menuhin a Surrey (Anglaterra). Foto: Yehuni Menuhin School.



Va rebre els elogis del compositor i director nord-americà John Adams per la seua obra per a violí solo Shpigl (2016), una peça que li va encarregar el Yehudi Menuhin Internacional Violin Competition, que fou estrenada durant aquella edició d’un dels certàmens per a violí més importants del món. Adams va convidar el compositor valencià a l'estrenà als EUA, que tingué lloc al Walt Disney Hall el passat mes d’octubre a càrrec de l’orquestra de Los Angeles Philharmonic.





El director i compositor Òscar Colomina i Bosch.



El valencià es posarà al capdavant de l’Orquestra de València el proper 23 de juny. Serà dins del festival de música contemporània Ensems, on dirigirà una de les seus obres: Entfaltung (encàrrec de l’Orquestra de Castellà i Lleó), juntament amb la Simfonia núm. 2 de Brahms.



Una escola d’excel·lències

Yehuni Menuhin fou un dels violinistes més importants i aclamats del segle XX. Va fundar la seua famosa escola a Surrey (Anglaterra) per tal de crear un ambient idoni per als joves vinguts d’arreu del món. Per a poder desenvolupar al màxim possible el talent dels intèrprets, va dotar l’escola d’excel·lència, incorporant al claustre el músics del moment més il·lustres.



Per les aules de l’escola han passat compositors, directors i intèrprets com Nadia Boulanger, Zakhar Bron, Nikolai Demidenko, Paul Ellison, Mauricio Fuks, Bernard Greenhouse, Gary Hoffman, John Lill, Jeremy Menuhin, Murray Perahia, Vlado Perlemuter, Itzhak Perlman, Mstislav Rostropovitch, Andras Schiff i Dora Schwarzberg.



Amb uns docents de prestigi internacional, l’escola ha contribuït a llançar al món intèrprets com ara violinistes com Tasmin Little, Nigel Kennedy, Nicola Benedettiy i Alina Ibragimova; violoncel·listes com Colin Carr i Paul Watkins; pianistes com Melvyn Tan, Kathryn Stott i Paul Coker, i quartes com Endellion, Vellinger i Belcea.