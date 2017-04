Rajoy promet acabar el tram ferroviari Castelló-Vandellós 'en aquesta legislatura'

Diumenge, 2 d'abril de 2017 a les 13:30h

El president espanyol esperona Isabel Bonig a “donar la batalla per a tornar a governar” al País Valencià

Rajoy i Bonig al XIV Congrés del PPCV

Foto: La Veu URL curta



Etiquetes

Bonig, Congrés, PPCV, Rajoy



Ignasi Muñoz / València



Mariano Rajoy ha acudit aquest migdia a València per a convalidar el lideratge d'Isabel Bonig emanat del XIV Congrés del PPCV celebrat aquest cap de setmana. El president espanyol ha clos l'acte amb un discurs on ha recordat que el partit ha viscut “moments molt difícils” que ja “ha superat” perquè “ha reconegut errors” i s'ha mantingut “lleial” al partit a escala estatal.



En un parlament ple de referències econòmiques al voltant de la recuperació de la crisi, de l'augment de la recaptació que permetra “donar 5.000 milions d'euros més a les comunitats autònomes en 2017” i dels riscos del Brèxit, Rajoy s'ha compromés a concloure el tram Castelló-Vandellós del Corredor Mediterrani “abans que s'acabe la legislatura”. Això vol dir que, si el president espanyol compleix la paraula, un dels colls d'ampolla de les connexions ferroviàries entre València i Barcelona podria començar a descongestionar-se.





Isabel Bonig rep l'ovació dels assistents al XIV Congrés del PPCV. Foto: La Veu



Abans, però, Rajoy ha començat el seu parlament recordant la seua amiga Rita Barberà. “Ens acompanyarà sempre i no ens deixarà mai”, ha sigut la jaculatòria per la finada alcaldessa. La breu i obligada oració fúnebre ha precedit a un discurs on el president del PP espanyol ha esperonat Isabel Bonig i els militants presents a la reconquesta de les institucions, tot recordant que el seu partit ha guanyat totes les eleccions al País Valencià des de fa 25 anys. “La darrera vegada que el PP va perdre unes eleccions va ser fa més d'un quart de segle. Tenim el suport de la majoria dels qui viuen a la Comunitat Valenciana. Els hem de dir que estem preparats per a donar la batalla i governar”, ha assegurat Rajoy.



Isabel Bonig, en una intervenció anterior, ha insistit en la idea expressada ahir que el PPCV necessita un rearmament ideològic i un activisme social molt potent per a recuperar el terreny perdut davant l'esquerra. La reelegida presidenta ha recordat que, entre les Eleccions Autonòmiques de maig del 2015 i les Generals de finals del 2016, el PP va recuperar més de 250.000 vots que van permetre la reelecció de Rajoy com a president del govern. “Només demane una cosa per a aquesta terra: justícia”, ha dit Bonig tot adreçant-se a Rajoy.