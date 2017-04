‘Mans als rius’ extrau huit tones de fem: Neveres, bombones de butà o matalassos

Diumenge, 2 d'abril de 2017 a les 18:45h

Fins a 600 voluntaris i veïns han netejat els espais fluvials de diverses poblacions valencianes



RedactaVeu / València.



La campanya de neteja i conscienciació dels espais fluvials valencians ‘Mans als rius’ ha conclòs aquest cap de setmana retirant de les lleres quasi huit tones de fem i residus, entre els quals destacava l’abundant presència de residus urbans —com ara plàstics, llandes o vidre— i objectes voluminosos com pneumàtics, neveres, mobles, matalassos, sanitaris, bombones de butà, enderrocs i material electrònic, segons informava la fundació Limne en un comunicat.



Per a dur endavant la neteja, han anat als rius fins a 600 voluntaris ambientals i veïns de les localitats d’Agres, Alboratxe, Alcoi, Algemesí, Almassora, Alqueria d'Asnar, Alzira, Borriana, Bunyol, Canals, Cullera, Elx, Gata de Gorgos, Guadassuar, l'Eliana, Llombai, Olba, Paterna, Riba-roja de Túria, Sueca, Torrent i Xeraco, els quals s'han unit per a netejar els residus que han trobat als marges dels rius de la seues respectives poblacions.



‘Mans al rius’ es duu a terme de manera anual des de l’any 2010 i té com a objectiu fer veure la situació i l’estat de conservació dels rius i riberes, fomentar la consciència ciutadana vers la conservació d’aquests espais i netejar de residus els entorns naturals en què s'actua. L’organització es lamenta que persisteix en alguns municipis per part de veïns incívics “el mal costum d'usar el riu com a abocador”. Un fet que palesa que part de la població no fa ús dels servicis de recollida dels ajuntaments o de la xarxa d'ecoparcs.





La Fundació Limne demana que la ciutadania rebutge aquests vells hábits. Foto: Fundació Limne.



Envers la inconsciència d’alguns, des de la Fundació Limne es congratulen que la campanya d’enguany ha comptat amb més participació i, per tant, han pogut actuar en trams que acumulaven residus voluminosos. Això ha fet que aquesta temporada s’aconseguira una xifra rècord de recollida de fem de dins dels rius i riberes. Per tot això, la fundació insisteix a conscienciar la ciutadania perquè conserve i millore els espais naturals, així com que rebutge els vells hàbits.



Des de l’organització, transmeten l’agraïment als participants i als ajuntaments i patrocinadors dels 22 municipis en què s’ha actuat.