Escola Valenciana aprofita les Trobades per a demanar una llei d’igualtat lingüística

Diumenge, 2 d'abril de 2017 a les 19:00h

El Baix Vinalopó i el Baix Segura, l’Horta Nord i l’Alacantí han celebrat la festa per la llengua aquest diumenge



RedactaVeu / Crevillent-Alabalt dels Sorells-Sant Vicent del Raspeig.



Aquest diumenge s’han celebrat les Trobades del Baix Vinalopó i el Baix Segura, la de l’Horta Nord i la de l’Alacantí. Tres pobles —Albalat dels Sorells, Sant Vicent del Raspeig i Crevillent— s’han omplert de festa per la llengua sota el lema: “En valencià, creixem”. L’alta participació, l’impuls i el compromís mostrat al llarg dels dos caps de setmana de Trobades empenyen Escola Valenciana a demanar la creació d’una Llei d’igualtat Lingüística.



Des de Crevillent (el Baix Vinalopó), el president d’Escola Valenciana, Vicent Moreno, ha felicitat i encoratjat la comunitat educativa a “avançar” pel que fa a l’ús i coneixement del valencià, al mateix temps que ha aprofitat per a animar-los a “caminar cap al plurilingüisme, cap al Programa Avançat, que és l’únic que garanteix la finalitat pedagògica d’adquirir un domini equilibrat en valencià i en castellà i un domini acceptable d’anglés”.



El Raig de Crevillent, l’Associació Cultural la Gola de Guardamar del Segura, l’Antina de Santa Pola, Escola Valenciana i el Tempir d’Elx han organitzat la Trobada de les comarques del Baix Vinalopó i el Baix Segura, que ha reunit més de 3500 assistents al Parc Nou de Crevillent. Allà, s’han reunit més d’una trentena de centres educatius i una quinzena d’associacions culturals que han donat color a aquesta jornada lúdica. Destaca l’exposició ‘Descobrim la serra de Crevillent’.





Tudi Torró: "Les Trobades són necessàries perquè el tema lingüístic encara no està assumit". Foto: EV.



La directora territorial d’Educació, Tudi Torró, ha acudit a la Trobada en representació de la Conselleria d’Educació i ha parlat de la importància de les festes d’estima al valencià des del doble vessant festiu i reivindicatiu: "Les Trobades són necessàries perquè el tema lingüístic encara no està assumit. Totes les reaccions al Decret de Plurilingüisme que afirmen que el castellà està en perill són tristes. El valencià sí que està en perill d’extinció en zones castellanoparlants perquè no hi ha cap actitud política per a normalitzar-lo. La nostra llengua està minoritzada i cal desenvolupar un pla pedagògic perquè les valencianes i els valencians, estiguen en la zona que estiguen, sàpiguen valencià, de la mateixa manera que es fa a altres territoris amb llengua pròpia, com és el cas de Galícia, Catalunya o el País Basc”, ha explicat des del sud del país.





14.000 persones han celebrat la festa per la llengua a Albalat dels Sorells. Foto: EV.



Per altra banda, a Albalat dels Sorells (l’Horta Nord), el president de la Coordinadora pel Valencià, Àngel Martí, ha destacat que, per primera vegada, tots els ajuntaments de la comarca han tingut un estand propi a la Trobada. D’aquesta manera, fins a 14.000 persones procedents dels 22 pobles han gaudit dels 112 tallers escolars, les dues cercaviles --acompanyades per la Unió Musical d’Albalat dels Sorells, colles de tabaleters, dolçainers i xarangues--, l'exhibició de Colp Bol, la pilota valenciana, l’exposició sobre la memòria gràfica d’Albalat “L’escola, el poble, la seua gent”, la tradicional dansà popular, les danses del Corpus, la Jove Muixeranga de València i el concert de Dani Miquel.



A la Trobada d’Albalat dels Sorells han assistit el president de les Corts Valencianes, Enric Morera; la vicepresidenta primera de la Diputació de València, M. Josep Amigó; el diputat de Cultura de la Diputació de València, Xavier Rius; nombrosos alcaldes i regidors dels pobles veïns, i el secretari de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, José Manuel Fernández Socuéllamos.





Abraham Esteve des de Sant Vicent del Raspeig: cal caminar "fins a situar-nos al programa Avançat". Foto: EV.



La Trobada de l’Alacantí ha tingut lloc a Sant Vicent del Raspeig, fins on s’han aplegat més de 8500 assistents procedents d’Agost, Alacant, el Campello, Mutxamel, Sant Joan d’Alacant, Sant Vicent del Raspeig i Xixona.



El president de la Cívica–Escola Valenciana, Abraham Esteve, ha posat en valor el nombre de trobades celebrades a la comarca —vint-i-nou— i ha aprofitat per a destacar el compromís de la comunitat educativa per la llengua. En aquest sentit, ha pregat que tothom camine “cap a l’ensenyament òptim, progressivament, fins a situar-se al programa Avançat, el que recomanen els experts en educació com a sinònim de plurilingüisme”.



La vessant més lúdica ha estat la cercavila pel centre històric de Sant Vicent del Raspeig, els més d’un centenar de tallers i la gran oferta cultural --amb les actuacions del Corball Colla de Cultura Popular, la Muixeranga d’Alacant i la Colla El Tossal--, els parlaments de benvinguda i agraïments, els jocs populars a càrrec de la Universitat d’Alacant, els pintacares, les manualitats, les habilitats, les plantes i l’actuació de Dani Miquel, que ha tancat els actes del matí.





El conseller Alcaraz junt a càrrecs polítics de la comarca. Foto: EV.



Per a la regidora d’Educació de l’Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig, Begoña Montllor, la Trobada “és un esdeveniment clau i molt significatiu per a la normalització de la llengua”. La festa pel valencià s’ha desenvolupat al centre Miguel Hernández, un espai emblemàtic, atès que va ser una de les primeres escoles amb línia en valencià a Sant Vicent del Raspeig.



El conseller de Transparència, Participació i Cooperació de la Generalitat Valenciana, Manuel Alcaraz, ha estat present a la XIX Trobada de l’Alacantí. També han acudit l’alcalde de Sant Vicent del Raspeig, Jesús Javier Villar; l’alcalde del Campello, Benjamí Soler; el portaveu de l’Ajuntament d’Alacant, Natxo Bellido; representants dels equips de govern municipals de tota la comarca, i la vicerectora d’Estudiants i Ocupació de la Universitat d’Alacant, Nuria Grané.



Després de dos caps de setmanes de trobades, Escola Valenciana ofereix un primer balanç d’afluència i participació. Així, segons l’entitat, fins ara han passat per la festa per la llengua 37.000 participants.