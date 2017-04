Un conferenciant de la Catòlica: ‘Existeixen modificacions cerebrals que poden afavorir la transsexualitat’

Diumenge, 2 d'abril de 2017 a les 19:45h

El doctor ha oferit una conferència al col·legi-parròquia Santiago Apòstol, on ha assegurat que l'anomenada ‘ideologia de gènere’ ve donada per ‘les meres construccions socials’



EP / València.



El doctor en Farmàcia i director del màster de Bioètica de la Universitat Catòlica de València (UCV), Julio Tudela, ha assegurat que l'anomenada "ideologia de gènere" ve donada per "les meres construccions socials" i "parteix de l'error i de la ignorància científica".



En la conferencia 'Sexualitat i naturalesa humanes: Què diu la ciència?', dins d'un cicle organitzat pel col·legi-parròquia Santiago Apòstol de València, Tudela ha assegurat que entre homes i dones hi ha "igualtat quant a la seua dignitat moral i a la seua consideració jurídica", però també "diferències biològiques que ens fan complementaris i ens enriqueixen mútuament", segons ha informat la institució universitària en un comunicat.



En aquest sentit, el conferenciant ha destacat que "la sexualitat és inherent a l'estructura essencial de la persona humana" i que "determina el seu ser", a diferència del que creu la teoria de gènere "quan diu que, en l'ésser humà, la sexualitat està emancipada respecte de la biologia".



El doctor ha recalcat que, dels 23 parells de cromosomes de l'espècie humana, el parell XX o XY determina el sexe i que en cada cèl·lula de l'organisme està inscrit a la identitat sexual masculina o femenina. Així mateix, ha indicat que a partir de les primeres divisions cel·lulars del zigot, s'observa que els embrions masculins i femenins "recorren trajectòries diferents".



Des del punt de vista de l'endocrinologia, existeixen diferències entre homes i dones que "afecten la configuració estructural i funcional del cervell", al costat de "recents estudis indiquen que la connectivitat cerebral masculina i femenina també és diferent entre si". Açò afavoreix, en la seua opinió, "la connexió entre percepció i acció coordinada en homes i entre processament analític i intuïtiu en dones".



Transsexualitat sense base genètica

El doctor s'ha referit, a més, a la transsexualitat com a manifestació d'"una identitat de gènere diferent del sexe definit biològicament" i ha assenyalat que, al seu judici, "no hi ha evidència mèdica de l'existència d'una base genètica que determine cap a la transsexualitat".



Amb tot, ha afegit que "existeixen modificacions cerebrals que poden afavorir la transsexualitat davant estímuls ambientals diversos" i que "l'acció hormonal sobre el cervell, especialment en l'etapa fetal, pot afavorir que aquest es desenvolupe disconforme amb la seua identitat sexual genètica i amb l'expressió corporal del seu sexe".



Al final de la seua intervenció, el conferenciant ha subratllat que les persones transsexuals "han de ser acollides i acompanyades amb tot respecte, evitant tota forma de marginació injusta cap a elles" i ha recordat que el magisteri del papa Francisco "és clar a afirmar aquest respecte i estima per les persones que es troben en aqueixa situació", així com "a rebutjar la ideologia de gènere per no ajustar-se a la llei natural i a la veritat de l'ésser humà".