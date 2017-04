La Veu renova el 5 d'abril la imatge i el disseny del diari

Dilluns, 3 d'abril de 2017 a les 00:00h

La nova web permet accedir amb més facilitat als continguts del Diari La Veu des de qualsevol dispositiu



La Veu / València.



Després de mesos de treball en la renovació integral del projecte periodístic de La Veu, el compte enrere per a l'estrena de la nova capçalera arriba a port. El proper 5 d'abril, el projecte iniciat l'1 de gener del 2013 pel grup Edicions La Veu del País Valencià mamprén una nova ruta amb la voluntat d'encetar una etapa de creixement del mitjà de referència del grup editorial encapçalat per Moisès Vizcaino.



Així, dimecres 5 d'abril, La Veu Diari Digital del País Valencià es convertirà en Diari La Veu. El canvi portarà aparellada la incorporació de



De l'arquitectura tecnològica de la nova web s'ha encarregat l'empresa Tirabol -actual proveïdor del grup-, mentre que el disseny de la identitat visual del diari és un treball de Jordi Vinyets, de l'empresa Dilema.



El símbol del Diari La Veu és fruit de la combinació d'un ratpenat, un cor i una ve baixa, tres elements amb una clara vinculació amb el territori. El ratpenat manté una gran presència simbòlica al País Valencià, on ha estat adaptat per nombroses institucions i entitats. La ve baixa remet al valencià, la llengua amb què es fa diari. El cor simbolitza l'estima pel territori, els seus habitants i el treball de comunicació per a fer un país més noble, culte, ric, lliure, desvetllat i feliç.