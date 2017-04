El portaveu de Ciutadans a Utiel vol que els xiquets 'estudien com Déu mana, que és en castellà'

Dilluns, 3 d'abril de 2017 a les 16:00h

El ple de l’ Ajuntament d’Utiel va aprovar per unanimitat –incloses les formacions d’esquerres com ara PSOE, EUPV-Els Verds: Acord Ciutadà i Agrupación de Electores Recuperar Utiel y Aldeas– en el darrer plenari celebrat el passat 30 de març una moció presentada pel PP i Ciutadans contra el Decret de Plurilingüisme aprovat per la Conselleria d’Educació.El portaveu del grup municipal de Ciutadans, Ignacio Carbonell, va afirmar: “Vos demane a tots que doneu suport, per favor, a aquesta moció. A veure si la comarca d'Utiel Requena pot estudiar com Déu mana, que és en castellà”.Per la seua banda, el portaveu del PP va qualificar d’“indignant” el Decret de Plurilingüisme, al mateix temps que va assegurar que li costaria d’entendre que qualsevol regidor de l’Ajuntament d’Utiel poguera votar en contra d’aquesta moció, siga quin siga el partit al qual pertanya, mentre que el representant d'EUPV Nicolás Molina, encara que va fer un discurs crític amb la moció del PP i C's, finalment va acabar votant a favor, així com els regidors socialistes i de la marca local de Podem.