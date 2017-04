Les seus alacantines de Compromís, Podem, PSPV i EUPV desperten amb pintades de Falange

Dilluns, 3 d'abril de 2017 a les 19:45h

El local del partit morat ja va ser víctima d'un acte vandàlic el dia de la inauguració, dissabte passat

La seu de Compromís a Alacant s'ha despertat amb pintades aquest matí.

Javier Cid / Alacant.



Les seus d’Alacant de Compromís, Podem, PSPV i EUPV han aparegut aquest matí amb pintades realitzades per la Falange. El partit d’ultradreta ha realitzat pintades en què es podia llegir “Falange present” i “Zona nacional”. A més a més, els cristalls dels edificis estaven tacats d’ou. Les formacions polítiques exposaran els fets a la Policia Nacional.



La seu del carrer d'Orense, de Compromís, i la del carrer del Pintor Gisbert, del PSPV-PSOE, s’han vist danyades per primera vegada, però no ha sigut així per a la seu de Podem, que ja va patir un atac semblant el passat dissabte, quan va ser inaugurada. Aquell dia, en la façana, es van poder llegir consignes com “Falange sí, Podem, no”. Així ho han explicat aquest matí els responsables de la formació a Alacant, els quals han anunciat que han realitzat una denúncia formal a la Comissaria Provincial del Cos Nacional de Policia.





La seu alacantina del PSPV-PSOE també ha sigut atacada pels falangistes. Fotografia: PSPV-PSOE.



El secretari general de Podem Alacant, Pascual Pérez, i la secretària política, Marisa García, han assenyalat que "la reiteració de les pintades és preocupant, ja que ve acompanyada d'amenaces ultradretanes a les xarxes socials". Els responsables de Podem han declarat mitjançant un comunicat que sol·licitaran, a més, una entrevista amb el regidor de Seguretat, Ferran Marcos, per a exposar-li les seues preocupacions i sol·licitar mesures de protecció.











La seu alacantina del PSPV-PSOE també ha sigut atacada pels falangistes. Fotografia: PSPV-PSOE. La seu de Podem d'Alacant ha sigut, de nou, objecte d'atac falangista. Fotografia: Podem Alacant.