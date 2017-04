El MInisteri d'Educació no recorrerà contra el Decret de Plurilingüisme

Dilluns, 3 d'abril de 2017 a les 17:30h

La conselleria treballa en un nou currículum de Primària que permetrà als centres del nivell bàsic fer dos hores i mitja més d'anglés



RedactaVeu / EP / Madrid.



Educació no modificarà el currículum de Primària com en un primer moment explicava el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, sinó que treballa des de fa mesos en la redacció d'un nou decret de Currículum de Primària per a donar major autonomia als centres. De la mateixa manera, el Ministeri ha acceptat els aclariments de la Generalitat Valenciana sobre el Decret de Plurilingüisme Dinàmic després que la Conselleria d’Educació li fera saber que la normativa se sustenta sobre una base legal i pedagògica "impecable", ha indicat aquest dilluns en un comunicat.



D'aquesta manera, cada escola comptarà amb dos hores i mtija setmanals de lliure configuració en les quals cada centre podrà aprofundir en les àrees de coneixement que crega més adients. Per tot això, el departament encapaçalat pel conseller Marzà, ha agraït al ministeri que haja entés que el Decret assegura el plurilingüisme educatiu.



Finalment, el Ministeri avala el text normatiu d'Educació desrpés que el passat 10 de març el departament que dirigeix Méndez de Vigo enviara una carta a la conselleria —abans, però, havia amenaçat amb dur als tribunals el Decret de Plurilingüisme Dinàmic— en què feia diferents observacions i peticions d'aclariment sobre el text normatiu que atenyen als articles 9, 10, 11, 13, la disposició addicional cinquena i els articles 17.3 i 20.3, segons els document al qual ha tingut accés Europa Press. L’administració valenciana va respondre a cadascuna d'elles amb una altra carta amb data del 29 de març, i aquest dilluns ho ha fet amb un comunicat.



El ministeri assenyalava que la vinculació del valencià i l'anglès pot ser un "element discriminatori" per a l'alumnat. Així, per exemple, es pot donar el cas que els alumnes que vulguen cursar un nivell avançat d'anglès no necessiten l'avançat de valencià perquè ja compten amb ell o que els alumnes de centres de zones castellanoparlants, com és "lògic", escullen el nivell bàsic de valencià i es queden sense la possibilitat d'accedir a nivells superiors d'anglès.



La Generalitat Valenciana assenyalava que el Programa d'Educació Plurilingüe "no discrimina en cap cas" l'alumnat, sinó que "genera oportunitats" i "compleix" amb el principi d'igualtat d'oportunitats. És més, aquest dilluns han recordat que el text compta amb una base legal i pedagògica "impecables". Igualment, Educació desmenteix que es vaja a modificar parcialment el currículum de Primària. Assegura que fa mesos que se'n treballa en un de nou.



Més certificació

El Ministeri d'Educació demana a l’administració valenciana que aclarisca què farà amb els alumnes que vulguen obtenir una certificació d'anglès superior i diferent a la que li correspon pel nivell triat a fi “d’evitar una possible discriminació". Sobre aquest assumpte, la Conselleria assenyala al ministeri que "tot l'alumnat podrà optar a obtenir una certificació superior a la que li correspon pel nivell cursat".



També fa observacions als articles 10, 11 i 12 del decret en relació al fet que en l'ESO i Batxillerat del nivell avançat es deixe a elecció del centre quina serà l'assignatura de lliure elecció que s'impartirà en castellà. En aquest punt, el departament de Méndez de Vigo demana a la conselleria que recomane als centres que, a més de Llengua Castellana i Literatura, s'impartisca també en castellà una assignatura troncal, "atès que serà l'única matèria no lingüística que l'alumnat rebrà en la llengua oficial de l'Estat".



La Conselleria d'Educació assenyala que en els projectes presentats pels centres s'està fent com indica el ministeri, encara que s'incorporarà en l'ordre que desenvolupe el decret la "recomanació preferent que siga una matèria troncal".



Finalment, sobre l'elecció del projecte educatiu en funció de la llengua que el decret estableix que ha de ser aprovat pel consell escolar del centre (articles 17.3 i 20.3), el ministeri indica que açò "pot entrar en col·lisió" amb les competències del director i recorda que el Consell Escolar té la funció “d’avaluar" els projectes i no d'aprovar-los. "Al claustre li correspondria l'aprovació de les concrecions curriculars derivades del projecte lingüístic autoritzat en el centre", recorda en la seua carta.



En resposta a això, des d’Educació assenyalen que són "conscients" que el projecte educatiu és competència de la direcció del centre, però que allò que aquest decret regula és el projecte lingüístic, que, a parer seu, ha de ser aprovat per majoria qualificada de dos terços del Consell Escolar del centre amb l'objectiu de "potenciar el màxim consens de la comunitat educativa en la presa de decisions prèvia".



"Eixa majoria qualificada promou el consens entre el claustre i els representants dels pares i mares i l'apartat del projecte educatiu del centre sense menyscapte de la competència de la direcció del centre en l'aprovació d'aquest projecte", aclareix Educació.