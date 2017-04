Sanitat expedientarà la infermera de Castelló de la Ribera que va increpar una pacient per parlar valencià

Dilluns, 3 d'abril de 2017 a les 18:00h

La Conselleria de Sanitat Universal obrirà un expedient a la infermera del Centre de Salut de Castelló de la Ribera (la Ribera Alta) que es va negar a atendre una usuària que es a va dirigir a ella en valencià i, a més, l’obligarà a fer un curs d'aprenentatge lingüístic. La Plataforma per la Llengua (PxLL) ha informat que va rebre una comunicació de la conselleria on s'explicava la decisió. Quin costum teniu a aquest poble de parlar valencià ”, li va dir l'esmentada infermera en castellà a la usuària -valencianoparlant- que va acudir al centre sanitari per rebre assistència el passat dia 13 de gener. Tot seguit, aquesta “professional” va increpar la veïna de la localitat riberenca dient-li que la seua “obligació” era “saber el castellà” i va “arrodonir” la seua actuació aclarint-li que “saber valencià no serveix per a res. Aprenga anglès i traurà més profit”.L’ONG del català ha celebrat que el departament que dirigeix Carmen Montón adopte mesures contra la infermera protagonista d'aquest cas de discriminació lingüística que va denunciar en exclusiva La Veu. La Plataforma per la Llengua valora “molt positivament” que la Generalitat òbriga un expedient, “que acabarà en sanció disciplinària”, segons assegura l'entitat, a aquesta infermera que va increpar una pacient per emprar el valencià en la consulta.En una carta adreçada a la PxLL, el departament de Sanitat explica que la queixa va arribar al parlament valencià i que, posteriorment, la gerència del Departament de Salut de Xàtiva-Ontinyent va prendre mesures i va obrir un expedient en relació als fets ocorreguts, que acabaran amb una sanció disciplinària. En el seu escrit, la Generalitat també detalla que accepta la proposta de la Plataforma de fer-li un curs de valencià a la infermera.