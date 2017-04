La Trobada de València recupera espais vetats pel PP

Dilluns, 3 d'abril de 2017 a les 18:30h

València acull aquest cap de setmana la 30á Trobada d'Escoles. Enguany la plaça de l'Ajuntament serà l'epicentre d'una festa que té previst aplegar unes 30.000 persones i en què participaran una cinquantena de col·legis.Entre les novetats presentades aquest mig dia en roda de premsa destaca la recuperació d'espais fins ara “innaccessibles” per a l'entitat. És el cas del Palau de la Música, escenari de la II Trobada Musical de Centres que se celebrarà demà dimarts i dimecres i, del Teatre Principal on es lliuraran els Premis Sambori. Un grup d'alumnes de l'IES Lluís Vives, centre organitzador de l'edició d'enguany, amenitzarà la vetlada. “La utilització d'aquests auditoris era impensable no fa molt de temps; ens estàvem vetats. És per això que estem molt agraïts a l'Ajuntament de València”, ha explicat la presidenta de CAPPEV, Laura Font.La portaveu d'Escola ha recordat les dues grans reivindicacions de les festes per l'ensenyament en valencià d'aquesta convocatòria. De primer, el Decret del Plurinligüisme i que segons recorda Font replega el que sempre han expressat: que el nivell Avançat garanteix el domini efectiu de les dues llengües oficials i l'anglés. I en segon terme, l'exigència d'una llei d'Igualtat Lingüística. “Com a poble que som estem discriminats respecte d'altres que també llengua pròpia. El Consell hauria de prendre nota i actuar”, ha indicat la presidenta de la CAPPEV.Els actes previs al diumenge comecen aquesta mateixa vesprada amb la inaguració de les exposicions “La natura a la ciutat” al jardí Botànic i el lliurament dels premis a les millors fotografies i “Nosaltres, les escriptores valencianes. Escriptores en el temps” a Ca Revolta, organizada per la Fundació FULL. Dijous, Xavi Sarrià i Feliu Ventura oferiran a les 13.00 hores el concert “Llibres. Batalles. Cançons” al Lluís Vives. Durant la seua actuació, algunes dels alumnes llegiran textos dels músics.