El TSJCV manté Crespo i 'el Bigotes' a la presó

Dilluns, 3 d'abril de 2017 a les 19:15h

La sala no aprecia discriminació respecte d'altres casos, com el d'Urdangarín, i desestima els recursos de súplica dels empresaris del cas Gürtel contra la presó provisional



ACN / València.



La sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) del País Valencià ha desestimat els recursos de súplica interposats per Pablo Crespo i Álvaro Pérez ‘el Bigotes’, caps de les empreses de la branca valenciana del cas Gürtel, contra la decisió de decretar presó provisional comunicada i sense fiança després de la condemna judicial i mentre es resol el recurs al Tribunal Suprem.



Segons ha informat el tribunal a través d’una nota de premsa, tots dos van presentar un recurs de súplica a la sala on al·legaven un tracte discriminatori en relació amb les situacions “anàlogues” d’altres condemnats, com Iñaki Urdangarín, en llibertat sense fiança i amb mesures cautelars, i Rodrigo Rato. La sala rebutja aquesta comparació i al·ludeix a situacions diferents, tant pel que fa a les condemnes com per la resta del procediment i les circumstàncies personals dels condemnats.



L'empresari Pablo Crespo (al fons a l'esquerra) conversa amb el cap de l'entramat Gürtel, Francisco Correa (a la seva dreta). Foto: ACN.



Crespo i Pérez van ser condemnats a 13 anys i 3 mesos de presó i a 12 anys i tres mesos per les irregularitats en l’adjudicació de contractes de l’expositor de la Generalitat Valenciana a la fira de turisme Fitur entre els anys 2005 i 2009. El TSJ els va considerar culpables de malversació, associació il·lícita, tràfic d’influències, falsedat i suborn. Després de la sentència, la sala va acordar presó provisional comunicada i sense fiança fins que el Suprem resolga els recursos interposats. D’acord amb la Fiscalia Anticorrupció, el tribunal va apreciar risc de fuga per la gravetat de les condemnes i per altres procediments en els quals estan immersos. Amb aquesta decisió, la sala considera que persisteixen els motius per a continuar amb la presó provisional i rebutgen la comparació amb altres condemnats.