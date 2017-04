A Fiscalia les factures de Benidorm pels aparadors de Fitur

Dilluns, 3 d'abril de 2017 a les 19:30h

Compromís sol·licita a Anticorrupció que demane els presumptes contractes "irregulars" a l'Ajuntament



Europa Press / Alacant.

Compromís ha dut a la Fiscalia Anticorrupció les factures pagades per l'Ajuntament de Benidorm a les empreses que es van beneficiar presumptament amb contractes irregulars pels aparadors de Fitur entre 2004 i 2009.



Segons la denúncia de la coalició, les mercantils haurien obtingut contractes ‒fraccionats per a evitar la legalitat‒ valorats en 1,6 milions d'euros que se sumarien als 3,2 adjudicats des del Patronat de Turisme i a l'1,2 de Torrevella.



El regidor de Compromís al consistori, Josep Bigorra, i el portaveu adjunt a la Diputació, Gerard Fullana, han acudit a la Fiscalia per a incorpar a la denúncia les factures, per valor d'1,6 milons d'euros, que va pagar el consistori a aquestes empreses pels aparadors entre 2005 i 2010.



La coalició també ha sol·licitat a Anticorrupció que demane a l'Ajuntament que aporte els expedients de contractació corresponents a les citades factures atés que el seu grup municipal no ha rebut cap resposta a les seues "reiterades" demandes. Bigorra ha expressat la seua por perquè alguns delictes puguen prescriure per demora en el lliurament de la documentació.