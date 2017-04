‘Brollar’, el nou videoclip de Joanes i la colla de Pantaix

Dimarts, 4 d'abril de 2017 a les 00:00h

La veu vos ofereix en exclusiva la tercera cançó del darrer disc del grup



RedactaVeu / València.



Joanes i la colla de Pantaix segueix posant imatges al seu disc recopilatori Revisat (Mésdemil, 2016). Després que aquest diari estrenara els videoclips de cançons del disc com Potser, El valencià mai s’apagarà i Carnestoltes per tot l’any, La Veu us ofereix Brollar, del grup liderat per Eduard Joanes.



Revisat conté 13 cançons, 6 de discos anteriors, que han passat pel sedàs de l’actualitat, i 7 més d’inèdites. Joanes i la colla de Pantiax està integrat actualment per Eduard Joanes (guitarra elèctrica, acústica i veus), Josep Maravilla (guitarra elèctrica, acústica, espanyola, guitarró i baix) i Carlos Llidó (bateria i percussió), que han comptat amb la col·laboració de Carraixet, qui ha fet els cors i veus, per exemple, en aquest nou videoclip que estrenen, on les germanes Giner també han deixat la seua empremta. El disc ha estat enregistrat als estudis La Cassona (la Ribera Alta) amb Josep Maravilla de tècnic i de productor.