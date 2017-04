L’Ajuntament de la Pobla de Farnals, al costat dels veïns afectats per les filtracions d’aigua

Dimarts, 4 d'abril de 2017 a les 10:45h

La Direcció General de l’Aigua es compromet a prestar ajuda tècnica donada la magnitud del problema



XP / La Pobla de Farnals.



Desenes de veïns i veïnes de la Pobla de Farnals van acudir a la reunió convocada per l’Ajuntament per a tractar el problema de les filtracions d’aigua en garatges i trasters de diferents finques de la localitat. Tots els regidors de l’equip de govern assistiren a l’acte com a mostra de la implicació i interés dels representants municipals perquè es puga resoldre el problema com més prompte millor.



La regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat, Sonia Rivilla Sanz, va ser l’encarregada de posar sobre la taula les accions que s’han desenvolupat des de l’Ajuntament des que es va tenir constància formal de les primeres inundacions per l’escrit d’una persona afectada a través de registre d’entrada presentat el passat 6 de març. A partir d’eixe moment, els tècnics municipals començaren a investigar les possibles causes que originen el greu problema al qual s’enfronten nombroses comunitats de veïns i veïnes i iniciaren converses amb diferents entitats i administracions, com ara la Confederació Hidrogràfica del Xúquer o l‘Institut Geològic i Miner d’Espanya.



Una de les primeres accions realitzades per l’Ajuntament va ser l’encàrrec a l’empresa Aigües de València, concessionària del servici de subministrament d’aigua i del manteniment de la xarxa de sanejament, perquè realitzara anàlisis del líquid procedent de les filtracions. L’estudi es va fer en diferents edificacions i va determinar que l’aigua no presentava clor residual i que, per tant, no provenia de la xarxa general d’aigua. La regidora de Medi Ambient va explicar al públic que també es va descartar que fóra un problema de l’estació de bombeig ubicada al costat del poliesportiu, donat que la maquinària només es posa en funcionament quan les canalitzacions de l’aigua procedent de la pluja estan plenes i que durant els temporals va funcionar correctament. Una altra hipòtesi que va ser refutada va ser que les filtracions foren conseqüència d’un mal funcionament de la canonada que discorre paral·lela a la CV-300, ja que a l’altra banda de la carretera també hi ha locals negats d’aigua als quals no arriba aquesta infraestructura.



Així, la principal hipòtesi que baralla l’Ajuntament fa referència a l’existència de bosses subterrànies d’aigua que han anat reomplint-se amb les filtracions provinents de les fortes pluges de novembre i desembre. De fet, el d’enguany és el registre més alt per episodi de pluges des de l’any 1898, segons dades d’AEMET. Les finques situades a l’entorn afectat estan donant eixida a l’aigua acumulada pels punts més baixos dels garatges, dels trasters i dels fosos dels ascensors, cosa que impossibilita la seua utilització.



“Des de l’Ajuntament estem al costat de les persones afectades per les filtracions i actuarem de portaveus davant altres administracions que tinguen capacitat per a avaluar la situació i aportar les solucions que calguen”, ha manifestat Sonia Rivilla. La regidora ha avançat que, des de la Direcció General de l’Aigua de la conselleria de Medi Ambient, “s’han compromés a prestar-nos ajuda tècnica donada la magnitud del problema al qual ens enfrontem. A partir d’ací buscarem línies d’ajuda a través de la Generalitat o el Govern estatal, donat que les filtracions sembla que són resultat dels temporals que hem patit durant els últims mesos”. Aquestes institucions llançaren ajudes d’emergència per a resoldre les incidències detectades durant els episodis de pluja i vent ocorreguts entre novembre i gener, però no contemplaven els problemes manifestats a llarg termini en propietats privades.



De moment, l’Ajuntament de la Pobla de Farnals ha preparat un formulari que totes les comunitats de veïns han de presentar per registre d’entrada, fins el pròxim dijous 6 d’abril, per tal d’agilitzar el procés de recollida d’informació, amb qüestions relacionades amb la configuració de les edificacions afectades i a les accions concretes que les persones propietàries estan desenvolupant per a reduir els efectes de les filtracions.