El professorat ja pot inscriure’s en els cursos de valencià i anglés de les EOI

Dimarts, 4 d'abril de 2017 a les 11:15h

El període d’inscripció per a la formació en llengües del professorat s’ha iniciat aquest dimarts, 4 d’abril, i romandrà obert fins el proper 25 d’abril. Educació, per tal de millorar l’oferta d’ensenyament d’idiomes i que els docents compten amb la màxima desimboltura lingüística a l’hora d’afrontar l’aplicació del Programa Educatiu Plurilingüe Dinàmic (PEPD), ha posat a disposició 5.260 places de formació en anglés i 1.540 en valencià en les Escoles Oficials d’Idiomes (EOI).Les classes començaran a partir d’octubre del 2017 i tindran diferents modalitats, segons siguen presencials, cursos en línia mitjançant aules virtuals i cursos d’habilitats orals.Per a aquesta primera fase de formació, tindrà prioritat el professorat d’Infantil, ja que el decret de plurilingüisme comença el proper curs (2017-2018) per les aules experimentals de 2 anys i la segona etapa d’educació infantil —xiquets de 3 a 6 anys—. També tindran preferència el professorat d’aquells centres que opten a aplicar el PEPD més enllà de l’etapa d’Infantil.Pel que fa als cursos presencials, aquests es duran a terme en tres modalitats. Una d'aquestes és la dels cursos d'anglés i valencià, que es desenvoluparan a les EOI i que correspondran als nivells A2, B1, B2, C1, amb una durada de 120 hores lectives.Hi haurà una altra modalitat de cursos presencials d'actualització lingüística d'anglés B2 i valencià C1, adreçats al professorat amb certificat acreditatiu del nivell de llengües. També tindran lloc a les escoles oficials d'idiomes valencianes i tindran una durada de 60 hores.Una tercera modalitat és la dels cursos d'habilitats orals d'anglés B2 i valencià C1. Estan adreçats al professorat que estiga en actiu impartint una matèria en valencià o anglés i tindran una durada de 60 hores. Per a accedir és necessari presentar un certificat que acredite el nivell B2 d'anglés o certificat de capacitació i C1 de valencià o certificat de capacitació.Pel que fa als cursos virtuals, s'impartiran els nivells B2 i C1 d'anglés i C1 de valencià en línia amb aula virtual tutoritzada. Es realitzaran mitjançant una plataforma proporcionada per l'escola oficial d'idiomes i tindran una durada de 120 hores lectives.La realització d'una prova de nivell per a poder accedir als cursos presencials d'anglés i valencià (dels nivells A2, B1, B2 i C1) de 120 hores lectives, així com per als cursos en línia amb aula virtual tutoritzada (anglés B2 i valencià C1), serà obligatòria únicament en cas de no poder justificar el nivell requerit mitjançant algun certificat dels inclosos en el formulari d'inscripció.El procediment de matricula es publicarà a final d’aquest mes de maig. Mentre que, per altra banda, els professors estaran exempts del pagament de les taxes ordinàries i només hauran d’abonar les taxes per obertura de l'expedient acadèmic en cas de ser nous alumnes de l'escola oficial d'idiomes.Per tal de fer les inscripcions, podeu accedir si punxeu ací