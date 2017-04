L'atur baixa prop d'un punt al març

Dimarts, 4 d'abril de 2017 a les 12:30h

Els últims dotze mesos, s'ha registrat un descens del 8,87% al País Valencià

L'atur registrat al març al País Valencià ha experimentat un descens del 0,87% respecte al mes anterior, amb 3.682 aturats menys, segons les dades fetes públiques hui per l'INEM.

RedactaVeu / València



L'atur registrat al País Valencià es va situar, al final del passat mes de març, en 420.710 persones, la qual cosa suposa una reducció de 3.682 persones, un 0,87 % menys que el mes anterior. El descens d’aturats al País València s’ha produït gràcies, entre d'altres, al sector servicis, amb un 0,87% menys. El nombre d'aturats se situa, en l’actualitat, en 420.710 persones al territori valencià.

A l’Estat espanyol, el nombre d'aturats registrats a les oficines dels servicis públics d'ocupació (antic Inem) va abaixar al març en 48.559 aturats respecte al mes anterior (-1,3%), el seu tercer millor registre en un mes de març des del 2002.



Dels 420.710 aturats del País Valencià, 177.347 són homes i 243.363 dones. Per edats, 29.843 són menors de 25 anys, dels quals 15.643 són xics i 14.200 xiques. Per la seua banda, el nombre d'aturats estrangers va baixar al març en 581 persones, la qual cosa suposa un 0,92% menys, fins als 62.239 aturats. D'ells, 27.364 procedeixen de la Unió Europea i 34.875 són extracomunitaris.



En termes absoluts, el major descens es va produir a la demarcació d’Alacant amb 3.069 aturats menys, un 1,81% menys, fins als 166.827, seguida de la de València, amb 908 aturats menys, una reducció del 0,43% fins als 208.164. Per contra, a la demarcació de Castelló l'atur va apujar fins als 45.719 aturats, 295 persones més, un increment del 0,65%.



La reducció de l'atur al març es va produir gràcies a l'estirada del sector servicis que va registrar un descens de l'atur de 3.924 fins als 280.492, mentre que en la construcció va hi va haver 653 aturats menys fins als 36.542. Per contra, al col·lectiu de Sense Ocupació Anterior va augmentar en 682 fins als 27.353, en Agricultura en 180 persones fins als 16.630 i en Indústria en 33 persones fins als 59.693.



Al març, es van efectuar un total de 164.263 contractes al País Valencià, la qual cosa suposa 26.240 més que el mes anterior, un 19,01% més; en termes interanuals, va créixer en 19.358, un 13,36% més. De les 164.263 contractacions, 17.360 van ser indefinides i 146.903 temporals.

Puig: “No puc sentir-me encara satisfet”

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha assenyalat aquest dimarts que “sempre que hi haja un augment de les afiliacions a les Seguretat Social i un descens de l'atur” per al Consell serà “positiu”, però ha remarcat que mentre no hi haja una situació en la qual les persones no puguen tenir “de debò” un projecte de vida, “cap govern es pot sentir satisfet”.





El president Ximo Puig, amb el conseller Vicent Soler.



En ser preguntat sobre el descens de l'atur en 3.682 aturats al març al País Valencià (un -0,87% menys), amb la qual cosa el nombre d'aturats se situa en 420.710, Puig ha valorat les xifres però ha recordat que, en la nostra autonomia, encara hi ha uns 400.000 ciutadans que no tenen treball. “Mentre estiguem en aquestes condicions, nosaltres no podem estar satisfets”, ha admès el cap del Consell. No obstant açò, ha destacat que durant els 20 mesos que porta el seu govern al capdavant de la Generalitat Valenciana “s'han creat 100.000 llocs de treball”, per la qual cosa ha insistit que ara el necessari és “continuar reforçant el model productiu i exigint que s'augmenten els salaris per a millorar la qualitat de vida dels ciutadans”. Puig ha insistit que ara el que s'ha de fer és “canviar el sistema productiu perquè hi haja llocs de treball de millor qualitat”. Per a açò, ha defensat que el Consell està "treballant" en aquesta comesa amb l'objectiu que l'economia “tinga un major valor afegit i els salaris puguen apujar”.



L’estacionalitat i la precarietat retallen l'atur, segons CCOO

El sindicat CCOO a l'Alacantí-les Marines ha fet públic un comunicat en què assegura que, “com és habitual”, comença la retallada de l'atur lligat a l'estacionalitat típica d'aquesta época i que el bon temps i la proximitat del període vacacional de Pasqua “precipiten el descens de l'atur, una vegada més, governat pel sector servicis. Estacionalitat, sector servicis… res nou”, destaca.

L’organització sindical subratlla que, qui pretenga traure pit de les polítiques d'ocupació amb aquestes dades, “només cerca manipular i distraure del vertader problema: es cronifica la temporalitat, augmenta la precarietat. No hi ha canvi de model productiu”.