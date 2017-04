Ximo Puig a Isabel Bonig: 'No es mereixen el perdó'

Dimarts, 4 d'abril de 2017 a les 11:30h

Ximo Puig ha respost amb contundència la líder del PP valencià, Isabel Bonig. “No es mereixen el perdó”, li ha etzibat el cap del consell durant la sessió de control al president de la Generalitat.



Així s’ha pronunciat Puig, després que Bonig va demanar perdó per la corrupció al País Valencià perpetrada per càrrecs polítics del seu parit. “Demanem perdó per darrera vegada”, va dir Bonig al congrés autonòmic que va celebrar el PP aquest passat cap de setmana.



La líder del PP també ha hagut d’escoltat les paraules del conseller d’Hisenda, Vicent Soler, qui li ha contestat amb contundència: “Es reien de la sindicatura de comptes”, ha exclamat. És més, “la volien eliminar”, ha afegit, després que Bonig ha preguntat a què dedica el Consell els 3.000 milions més de què disposarà el pressupost d'enguany respecte dels darrers comptes del PP del 2015.

