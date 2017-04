Silvestre Vilaplana i Esperança Camps entre els nominats a millor novel·la del VLC Negra

Dimarts, 4 d'abril de 2017 a les 12:30h

Silvestre Vilaplana i Esperança Camps figuren entre els cinc nominats a Millor Novel·la Negra d’aquesta edició del certamen literari VLC Negra. Ambdós escriptors valencians comparteixen nominació amb Mar Moreno, Sebastià Bennasar i Anna Maria Villalonga.Tan sols queda un mes perquè arranque el festival, però els lectors ja poden emetre el seu vot fins al proper 4 de maig. El guanyador del vot popular es donarà a conéixer el proper 13 de maig.Els nominats a Millor Novel·la Negra del 2017 —en valencià— són: Silvestre Vilaplana per Els ossos soterrats (Ed. Crims.cat), Esperança Camps per La draga (Ed. Llibres del delicte), Sebastià Bennasar per L’imperi dels lleons (Ed. Crims.cat), Anna Maria Villalonga per El somriure de Darwin (Ed. Llibres del delicte) i Marc Moreno per Temps de rates (Ed. La magrana).D'altra banda, els nominats a Millor Novel·la Negra del 2017 —en castellà— són: Carlos Ortega Vilas per El santo al cielo (Ed. Dos bigotes), Jordi Ledesma per Lo que nos queda de la muerte (Ed. Alrevés), Luis Roso per Aguacero ( Ediciones B), Rosa Ribas i Sabine Hofmann per Azul Marino (Ed.Siruela) i José Luís Muñoz per Cazadores en la nieve (Ed. Versátil).Els escriptors internacionals nominats al 'Best novel' 2017 són: Hjorth i Rosenfeldt per Secretos imperfectos (Ed. Planeta), Arnaldur Indridasson per Betty (Ed. RBA), Dennis Lehane per Ese mundo desaparecido (Ed. Salamandra), Benjamin Black per Las sombras de Quirke (Ed. Alfaguara) i Amy Stewart per Una chica con pistola (Ed. Siruela).