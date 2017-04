L'adéu de Paco Molina marca l'inici del congrés de CCOO-PV

Dimarts, 4 d'abril de 2017 a les 14:00h

Arturo León i Jaume Mayor es disputen la secretaria general de la confederació sindical

El secretari general de CCOO-PV, Paco Molina, amb el candidat Arturo León.

J.Velert URL curta



Etiquetes

CCOO PV



Jordi Velert / València



El Congrés Confederal de CCOO-PV ha arrancat aquest matí amb la notícia de la renúncia a la reelecció de Paco Molina, secretari general del sindicat des del 2005. El veterà sindicalista aspirava a un tercer mandat però ha preferit fer un pas al costat per falta d'acord amb els crítics, encapçalats pel secretari d'Acció Sindical, Jaume Mayor.



Demà, els 313 delegats de la central sindical desplaçats a la Universitat Politècnica de València hauran de triar entre dos candidatures: la de Mayor i la d'Arturo León, que fins a aquest divendres liderava la Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris (FSS CCOO-PV).



Entre les dos candidatures "no hi ha cap diferència d'estratègia sindical", ha assegurat Molina, que ha explicat la seua marxa per "una discrepància important" en l'assumpció de responsabilitats en el futur. El dirigent de CCOO-PV ha advocat per pacificar el sindicat. "No podíem eixir d'ací dimecres amb un comptador enrere pensant què és el que anava a passar d'ací a quatre anys", ha assenyalat.



Molina ha encaixat la disputa en la discussió "mortífera" de les organitzacions d'esquerres sobre "qui és el dos i qui és el tres". El secretari general ha mostrat la seua gratitud cap a la confederació i ha confiat que el sindicat eixirà reforçat després del congrés. "Algú es creia que desapareixíem, i no, arribem fins ací amb molt més de múscul que el que teníem quan començàvem el 2013 aquest mandat", ha explicat.



Mayor exhibeix el "suport" de la federació d'Indústria



El candidat, amb el suport de l'actual secretari general, Arturo León, s'ha mostrat amb "l'entusiasme suficient per a liderar el projecte durant els propers quatre anys". León ha destacat que el sindicat ha guanyat 1.800 afiliats durant el mandat de Molina i ha promés "tenir com a referent les persones que estan a l'atur, que no tenen una prestació o que no poden pagar la lletra del mes", així com els joves precaris, els falsos autònoms i el col·lectiu LGTBI.



Per la seua banda, el candidat alternatiu, Jaume Mayor ha defensat que CCOO-PV es pot liderar "amb uns nivells de participació i transparència diferents" als que hi ha actualment i ha reclamat una "acció sociopolítica més potent". Presumiblement, la seua candidatura té el suport de la federació d'Indústria, la més potent del sindicat, i de la d'Ensenyament, segons ha expressat Mayor.