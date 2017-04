El carril bus tensa les relacions al Govern de la Nau

Dimarts, 4 d'abril de 2017 a les 15:15h

Joan Ribó ha assegurat que es mantindrà la prohibició d'aparcament al carril bus però que "s'estudiarà quan es multa"



Javier Cid / València.



El Govern de la Nau viu moments de tensió arran de la polèmica sorgida per la mesura anunciada per Giuseppe Grezzi de prohibir l'estacionament nocturn al carril bus i promoure els aparcaments als pàrquings privats. La vicetinent d’alcalde, Sandra Gómez, del PSPV, va retrucar contra la proposta del regidor de Mobilitat i, referint-se a tot el grup de Compromís, va dir que “de vegades sembla que governen sols i no consulten els seus socis de govern”.



L'alcalde de València, Joan Ribó, ha afirmat aquest dimarts que es mantindrà la data del 10 d'abril per a "engegar" el procés de la prohibició d'aparcar en horari nocturn al carril bus per on circulen tretze línies nocturnes de l'EMT. Tanmateix, l'edil ha recalcat que "açò no vol dir que es multarà automàticament" sinó que és una mesura que "es debatrà" i "s'explicarà a la gent".



Abans, el regidor Giuseppe Grezzi, ha mantingut una reunió amb la vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, i el director de l'EMT, Josep Enric Garcia per tractar el tema. A l’eixida de la trobada, Grezzi ha destacat que aquest tipus de debats ”es generen quan es canvien coses que són de futur i que estan presents fa molt de temps. La mesura del carril bus funciona des del 99, en unes circumstàncies diferents a les actuals”. “Nosaltres tenim la voluntat d’avançar en un model de circulació que siga més sostenible sense perdre seguretat ni accessibilitat. Aparcar en el carril bus és una anomalia a tot Espanya i a altres ciutats s’entén com a una infracció molt greu aparcar al carril bus”, ha explicat el regidor.



Pere Fuset, un altre dels puntals de Compromís, sí que ha obert, en canvi, la possibilitat de negociació. “Si fa falta més debat, no hi ha problema a tenir-lo”, ha incidit el regidor de Cultura festiva i portaveu de Compromís. En els mateixos termes s’ha expressat el portaveu de València en Comú, Jordi Peris, qui ha advertit que, com que aquesta mesura afecta “moltes persones, és fonamental clarificar i definir alternatives».



Per la seua part, Luis Santamaría, president de la gestora del PP de València, ha donat per "trencat" l'acord del tripartit a l'Ajuntament després de les discrepàncies pel "sectarisme" de Grezzi. El dirigent popular ha assenyalat Ribó com a "responsable últim" de la decisió del regidor de Mobilitat de prohibir aparcar al carril bus.



Mesures alternatives



La reunió de Grezzi amb Amigó i Garcia ha servit per a l'estudi d'alternatives al vehicle privat durant les hores d'oci nocturn. El regidor ha assegurat que, “des de l’any 99, s’han construït 26 pàrquings amb 8.000 places i preus molt assequibles que donen eixe servici per als 1.500 cotxes que aparquen durant els caps de setmana als carrils bus de la ciutat”. També ha assenyalat que es tracta d’un estudi que s'està realitzant des del passat novembre a causa de les peticions d’associacions de veïns de barris com ara Russafa, el Carme o Velluters, entre d'altres.



Així mateix, ha explicat que València ha signat el que es coneixen a Europa com a Pactes d’Alcalde pel canvi climàtic i per la reducció del consum energètic i les emissions en un 40% de cara al 2030. “Per això, hem de fer aquesta sèrie de mesures pera millorar. L’ús massiu de vehicles privats a la ciutat no ajuda. Estem convençuts que podem millorar la vida diària de la nostra ciutadania”, ha conclòs.





Compromís treballarà per traure endavant una llei de finançament del transport públic



El grup de Compromís al Congrés va organitzar aquest dilluns una jornada al Congrés on es va posar en evidència “la necessitat urgent” d'una llei de finançament del transport públic. Segons la formació nacionalista, aquesta llei haurà de ser la que assegure que el transport públic siga l'eix central de la mobilitat sostenible. En representació de l'Ajuntament de València va acudir el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, que va defensar la necessitat d’un finançament per a la ciutat que permeta dotar d'un major pressupost l'EMT.