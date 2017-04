L'Estat invertirà el 2017 quasi 300 milions menys que l'any passat

Dimarts, 4 d'abril de 2017 a les 15:45h

El projecte de Llei de Pressupostos de l'Estat preveu inversions per valor de 589 milions al País Valencià

El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha presentat aquest dimarts els projecte de PGE 2017 al Congrés. / MINISTERIO DE HACIENDA URL curta







La inversió de l'Estat al País Valencià prevista al projecte de llei de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) del 2017 serà de 589 milions d'euros. Una xifra molt allunyada dels 879 milions del 2016 i que suposa una davallada en les inversions del 33 per cent respecte als comptes de l'exercici anterior i una caiguda de 290 milions en termes absoluts.



Amb aquesta xifra, la valenciana és la sisena autonomia on més inversió territorializada preveu realitzar el govern espanyol enguany, que descendeix en totes les comunitats autònomes amb l'única excepció de Canàries, que, d'entrada, rep quasi huit milions més que el 2016, segons el projecte de Pressupostos presentat aquest dimarts al Congrés.



Andalusia i Catalunya encapçalen, per aquest ordre, la inversió per territoris, en representar el 13,5 i 13,4 per cent del total, seguides per Madrid, amb l'11,7, i Castella i Lleó, amb l'11,5 per cent. Entre les quatre absorbeixen la meitat del total estatal. Aquestes xifres inclouen la inversió de l'Estat segons el territori en què es realitzen les obres. D'aquestes quatre comunitats líders, tres ho vénen estant en els últims anys excepte Madrid, que ocupa el lloc de Galícia i deixa la comunitat del nord en cinqué lloc.



En total, el repartiment d'inversions per comunitats ascendeix a 12.867 milions, per sota dels 13.231 del pressupost del 2016. D'aquesta quantitat, 8.597 milions es poden repartir per autonomies, ja que es poden repartir per comunitats perquè es produeixen en un únic territori. Aquest capítol registra un descens del 22 per cent pel que fa a la previsió inicial de l'any passat.



En territori andalús s'invertiran 1.156 milions (1.820 milions va ser la previsió de l'any passat); a Catalunya, 1.149 (1.179 el 2016); a la Comunitat de Madrid, 1.005 milions (1.019 l'any passat), i a Castella i Lleó, 991,5 milions (1.451 el 2016). En general, la previsió és menor per a totes les autonomies excepte per a Canàries, encara que la variació és xicoteta: de 261,8 milions a 270,28. També creix el pressupost per a Melilla (de 32 a 37 milions d'euros) i es manté en el cas de Ceuta.



El País Valencià, sisé al rànquing



Tret de Canàries, Melilla i Ceuta, la resta de territoris registren descensos en aquesta previsió inicial realitzada pel govern de Mariano Rajoy i que és susceptible de modificacions conforme els PGE siguen negociats al Congrés. Galícia, quinta en inversió territorializada, rep 924,64 milions (1.363 el 2016); li segueixen el País Valencià, amb 589,18 milions (879); Castella-la Manxa, amb 428 milions d'inversió (583), i el País Basc, amb 381,4 milions (449,4).



A continuació, se situa en nové lloc en percentatge sobre el total Aragó, amb 343,6 milions (418,9), i després Extremadura, que rep 303,5 milions (363,9 milions en 2016). Els segueixen Múrcia, amb 272 milions (330) i Canàries, única amb més previsió d'inversions territorials que l'any anterior, amb 270,2 milions enfront de 261,8.



Astúries i Cantàbria figuren les següents, amb 211 i 199,9 milions respectivament (307 i 205 milions el 2016). Tanquen la llista Navarra, amb 79 milions (106); La Rioja, amb 75 milions (89,7), i les Illes Balears, que reben 148 milions (159 el 2016).