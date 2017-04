José Luis Olivas renuncia a dir-se Molt Honorable

Dimarts, 4 d'abril de 2017 a les 17:15h

L’excap del Consell s'ha adreçat a Ximo Puig mitjançant una carta després que l’Audiència haja confirmat la seua condema d’any i mig de presó

Redacció / València



L'expresident de la Generalitat Valenciana, José Luis Olivas, ha renunciat a tots els honors i drets que li corresponen com a excap del Govern valencià. Així ho ha anunciat en una carta adreçada al president Ximo Puig després que l'Audiència Provincial haja confirmat la seua condemna d'any i mig de presó pels delictes de falsedat en document mercantil i contra la Hisenda Pública.



Aquest dimarts, la secció quarta de l'Audiència Provincial de València ha anul·lat l'atenuant de dilacions indegudes aplicada a José Luis Olivas i a l'empresari Vicente Cotino, nebot de l'expresident de les Corts Juan Cotino, en una condemna per frau, però els manté l'any i mig de presó.



Així consta en una resolució en la qual el tribunal estima parcialment el recurs d'apel·lació interposat per l'Advocacia de l'Estat i pel ministeri fiscal i desestima els interposats per Olivas i Cotino contra la sentència del Jutjat Penal número 6 de València, que els va condemnar a un any i mig de presó per delictes de falsedat en document mercantil i contra la Hisenda Pública. En concret, se'ls va fixar aquesta pena per falsificar una factura de 500.000 euros més IVA (80.000 euros) per un treball no realitzat i per causar un perjudici a Hisenda.



José Luis Olivas, president de la Generalitat entre 2012 i 2103 i també expresident de Bancaja, ha adreçat una comunicació al cap de l’executiu valencia en què explica: “Com que l'Audiència Provincial ha confirmat la sentència dictada en el seu moment pel Jutjat Penal número 6 de València, renuncie expressament i voluntàriament a tots els honors i drets que em pogueren correspondre en virtut del que es disposa en la llei 6/2002 que regula l'Estatut d'Expresidents de la Generalitat”.



Honors i drets dels expresidents de la Generalitat



Segons aquesta llei de 2002, que Podem va plantejar modificar l'any passat, tot i que finalment no va obtindre llum verda en les Corts, els expresidents de la Generalitat tindran tractament vitalici de Molt Honorable Senyor/a i ocuparan el lloc protocol·lari que els corresponga segons la normativa vigent. Aquesta normativa també estableix que en els seus desplaçaments fora del País Valencià podran gaudir del suport dels serveis que la Generalitat tinga establerts, com les oficines de la Generalitat a Madrid i Brussel·les, i d'aquells altres de similar naturalesa que existisquen o que en el futur pogueren establir-se.





Foto: EP.



Així mateix, assenyala que el Consell posarà a la disposició dels expresidents els mitjans necessaris per al sosteniment d'una oficina de suport, que comptarà amb dos llocs de treball amb funcions d'assessorament, una plaça de conductor amb caràcter de personal eventual i un local adequat per a la instal·lació de l'oficina, la dotació pressupostària per al seu funcionament ordinari i un automòbil del parc mòbil de la Generalitat. A més, els presidents de la Generalitat ostentaran, des del moment en què es produïsca el seu cessament, la condició de membres permanents del Consell Jurídic Consultiu, una condició que perdran quan accedisquen a un lloc de responsabilitat executiva en qualsevol de les administracions públiques i quan concórreguen els supòsits d'incompatibilitat legalment establits.