Ford-Almussafes reduirà en un 4,5% la producció de vehicles al maig

Dimarts, 4 d'abril de 2017 a les 18:45h

La factoria valenciana produirà 85 cotxes menys al dia.

Foto: Europa Press URL curta



Etiquetes

Ford Almussafes



Ignasi Muñoz / València



La factoria de Ford a Almussafes passarà de produir 1.890 cotxes diaris a 1.805 després d'una correcció en els ritmes de fabricació que s'aplicarà a partir del mes de maig. Els models més afectats per la reducció són el Galaxy i el S-Max, mentre que el nombre de vehicles Mondeo i Transit Connect a penes notaran la baixada.



Els sindicats han conegut la notícia durant la Comissió Consultiva de hui, on l'empresa els ha informat que els 85 cotxes diaris de diferència afectaran la incorporació d'eventuals prevista abans dels canvis. L'empresa ha informat també que té previst recuperar la producció al setembre, però no ha aclarit si, quan això ocórrega, es recuperarà el personal que no s'incorpore ara.



El S-Max serà un dels cotxes que més reduïsca la producció. Fotografia: Europa Press.