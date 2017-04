La Generalitat ajudarà a fer visible el plurilingüisme de l’Estat

Dimarts, 4 d'abril de 2017 a les 18:15h

El protocol de col·laboració de territoris amb llengua no castellana format per Catalunya, Euskadi i Galícia incorpora el País Valencià i Navarra



RedactaVeu / Santiago de Compostel·la.



El Govern valencià ajudarà a fer visible el plurilingüisme de l’Estat espanyol després que s’haja incorporat, juntament amb l’executiu de Navarra, al protocol de col·laboració de comunitats autònomes en matèria de política lingüística integrat per territoris amb presència de llengües cooficials. Així ho han destacat en roda de premsa els responsables en aquesta matèria de Galícia, Catalunya, Euskadi, País Valencià i Navarra, després d'una trobada celebrada a Santiago de Compostel·la.



El secretari gallec de Política Lingüística, Valentín García, ha destacat la “importància” d'aquesta incorporació i la “satisfacció” d'ampliar aquest protocol, que des del 2007 cerca col·laborar per a visibilizar la naturalesa plurilingüe de l'Estat i millorar la projecció de les diferents llengües. García ha apostat per treballar en “l'intercanvi d'experiències”, com ara l'impuls de plans i accions de millora, i per conéixer estudis, estadístiques i plans realitzats per cada comunitat autònoma amb llengua pròpia.



Per part de Catalunya, Ester Franquesa ha assenyalat que li alegra “especialment” el cas de la incorporació valenciana, atès que al costat de la incorporació de Balears “la llengua catalana té la representació corresponent en el si del protocol".



El director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, Rubén Trenzano, ha agraït als governs fundadors del protocol l'acceptació de la seua incorporació, un mecanisme, ha dit, “de summa importància per a la protecció i reafirmació d'Espanya com a Estat plurilingüe”. L'objectiu de l'actual executiu valencià --que fins ara havia estat “al marge de les bones pràctiques” impulsades en aquest àmbit, ha dit-- és el “d’obrir les portes a aquestes maneres de fer per a enriquir” tant la societat valenciana, que comparteix “corredor cultural” amb Balears i Catalunya, com la totalitat de l'Estat.



Un dels aspectes abordats pels responsables de Política Lingüística de les nacionalitats històriques (Catalunya, Euskadi i Galícia) durant la seua compareixença davant els mitjans ha sigut la situació i la visibilitat de les realitats plurilingües a l'Estat.



Valentín García, per la seua banda, ha apel·lat al fet que el 40 per cent de la població de l'Estat “viu a territoris amb diverses llengües” i ha reivindicat la realitat plurilingüe “com un símbol d'avanç de la civilització”.



Els responsables autonòmics han avançat que estan elaborant els seus informes periòdics corresponents sobre el grau de compliment de la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries, que remetran tant a l'Estat com a la Comissió Europea. També estudien l'impuls a un reconeixement a través d'uns premis de bones pràctiques sobre llengües cooficials a l'Estat espanyol i una edició d'obres de referència en cada llengua traduïdes a altres idiomes cooficials.