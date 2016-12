El ple de Sogorb al PP: 'No hi ha cap xiquet valencià que no sàpiga castellà'

Divendres, 23 de desembre de 2016 a les 13:00h

El PP de Sogorb va demanar que es celebrara un ple extraordinari a l’ajuntament per presentar una moció contra el projecte del decret de plurilingüisme dinàmic que està treballant la Conselleria d’Educació. La moció respon a l’advertència que fa unes setmanes va llançar la líder del PP al País Valencià, Isabel Bonig, de presentar mocions a tots els ajuntament contra allò que els populars consideren una “imposició” del valencià a tots els valencians i, particularment, a les comarques castellanoparlants.Al llarg del plenari hi ha un seguit de retrets al voltant de la moció que va acabar amb l’expulsió del regidor del PP , Miguel Barrachina Ros, a causa de les reiterades peticions d’ordre per part de l’alcalde de Sogorb, el socialista Rafael Magdalena, tal com va informar aquest diari.No obstant això, és la regidora de Benestar social i Sanitat i portaveu de Sogorb Participa (AESP), Yolanda Sebastián, qui interactua en el debat davant la moció del PP. Sebastián defensa el “dret dels xiquets de Sogorb a aprendre la nostra llengua. No hi ha cap problema en el fet que l’aprenguen, perquè és la llengua oficial”. A més, afegeix que “no hi ha cap xiquet valencià que no sàpiga castellà, però hi ha milers de xiquets que no saben ni parlar ni escriure valencià”. Conclou parafrasejant Ovidi Montllor: “Hi ha gent a la qui no li agrada que es parle, s’escriga o es pense en valencià; és a la mateix gent a qui no li agrada que es parle, es pense o s’escriga”.