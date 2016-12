Quin nom li posaries a la nova Radiotelevisió valenciana?

Dissabte, 24 de desembre de 2016 a les 01:30h

La Veu posa en marxa una iniciativa perquè els lectors realitzeu les vostres aportacions sobre el nom que vos agradaria que tinguera la nova RTVV. Les propostes més votades tindran un premi molt especial

RedactaVeu / València.



Quin nom t’agradaria que tinguera la nova Radiotelevisió Valenciana? Aquesta és la proposta que des de La Veu del País Valencià hem decidit posar en marxa entre tots els nostres lectors i lectores coincidint amb l’anunci del Consell Valencià de Mitjans de Comunicació (CVMC), aquest divendres 23, de traure a concurs oficial l'elecció del nom de les noves plataformes públiques audiovisuals de la futura Radiotelevisió Valenciana.Des del diari 100% en valencià “per convicció” us animem perquè participeu fent les vostres propostes i suggeriments –en l’apartat de comentaris-, entre les quals, posteriorment –a partir de l’1 de gener de 2017- obrirem un termini per tal que sigueu vosaltres mateixos els que trieu els que més vos agraden. Els guanyadors rebran un extraordinari premi de Nadal consistent, de moment, en un lot de productes de ‘Pollos Planes ’ valorat en 50 euros, entre moltes altres més sorpreses que us anirem anunciant en els pròxims dies.



Per si us serveix d’ajuda, cal que tingueu en compte que, tal com s’anuncia en el concurs oficial, entre els criteris que es valoraran per a la selecció de la denominació s'inclou “la promoció de la llengua i la cultura valenciana, la contribució a la vertebració del territori del País Valencià o els criteris de durabilitat”.



És important que en la vostra proposta, que haureu de publicar en l’apartat de comentaris, indiqueu el vostre correu electrònic i l’acompanyeu d’una breu explicació, com en l’exemple següent: “Proposta de nom: TERRA. És un nom fàcil de llegir i potent que fins i tot l'eurodiputada Punset pot entendre”