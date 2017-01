Atac feixista al monument dedicat a Miquel Grau a Alacant

Divendres, 6 de gener de 2017 a les 09:00h

L'Ajuntament condemna l'atac als valors democràtics pels desperfectes causats en la placa i els reposarà. El Casal Tio Cuc ha col·locat un placa provisional a aquest indret que ha patit 5 agressions en 15 mesos



Xavier Pérez / Alacant.



La lacra del feixisme i la intolerància encara perdura en la societat valenciana i, en molts casos, davant de la impunitat de les autoritats espanyoles. Si hi ha dos icones de la violència feixista al País Valencià, una és Guillem Agulló i l’altra Miquel Grau.



L’últim atemptat contra la llibertat i la lluita contra el feixisme ha tingut lloc a Alacant, concretament, contra el monument a



A primera hora d'aquest dijous, la placa presentava importants desperfectes en la llegenda que recorda la figura de Miquel Grau, per la qual cosa l'Ajuntament procedirà a reemplaçar-la el més prompte possible per una altra en perfectes condicions.



L’equip de Govern de l’Ajuntament d’Alacant ha condemnat de forma contundent aquest atac i ha anunciat que tornarà a col·locar una placa en perfectes condicions.



Estat de la placa després de l'atac. Foto: Casal Tio Cuc.







El portaveu de l'equip de Govern, Natxo Bellido, en nom de tota la corporació municipal, ha denunciat i condemnat aquest atac vandàlic i feixista que suposa “un atemptat contra la memòria de Grau, contra la memòria de la democràcia i del dret a l'autonomia”.



Bellido ha lamentat que encara hi haja persones que no respecten els valors de la llibertat i la memòria i ha assegurat que l'Ajuntament d'Alacant continuarà la seua labor en defensa de la recuperació de la memòria històrica i democràtica de la ciutat.



Indignació al Casal Tio Cuc



El Casal Tio Cuc ha col·locat una placa provisional a la Plaça dels Cavalls, fins que l'Ajuntament pose la definitiva, segons ha anunciat a la seua



El Casal Tio Cuc ha col·locat una placa provisional a la Plaça dels Cavalls, fins que l'Ajuntament pose la definitiva, segons ha anunciat a la seua página de Facebook.



T ext provisional. Foto: Casal Tio Cuc



Des d’aquest col·lectiu, han recordat que, des que instal·laren la placa --ara fa 15 mesos--, ha patit 5 agressions, la més greu aquesta última.

Cal també denunciar que tot el centre d’Alacant (inclosa la persiana del Casal) ha aparegut ple d’adhesius feixistes de la Falange amb la bandera espanyola. “No val silenciar-ho per no donar-los bombo, sinó que cal denunciar-ho, assenyalar els culpables i combatre l’odi i la intolerància cap a la llibertat i la memòria que representa el feixisme”.



“Novament serà la gent que s’organitza la que respondrà amb la rapidesa i la dignitat que ens caracteritza i tornarà el nom de Miquel Grau al lloc que li correspon, igual que ha sigut la gent organitzada, els col·lectius de base, els que han netejat el centre dels adhesius de la Falange”, han assenyalat



“Som conscients que si no se’l combat, el feixisme continuarà creixent; que si ens acomplexem ideològicament, anirem retrocedint. És per això que, ara més que mai, cal que participem, que ens organitzem, que ens cuidem i que anem totes a una, sense complexos i sense por, perquè ens volen aïllades, inactives i marginades i, des del Casal Popular Tio Cuc i tots els col·lectius de base d’Alacant, els demostrarem que cada vegada en som més i que insistirem i continuarem caminant, perquè és només fent camí com avançarem”, han reiterat des del col·lectiu.