Oltra: ‘El Govern estatal sempre opta per l’Espanya central i això esgota la paciència’

Dissabte, 11 de febrer de 2017 a les 09:30h

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha alertat que el fet que "el Govern d'Espanya sempre opte per l'Espanya central en detriment de l'Espanya perifèrica és alguna cosa que està esgotant la paciència, sobretot de l'Espanya perifèrica mediterrània".Així ho ha manifestat en la roda de premsa posterior al ple del Consell, en ser preguntada per la piulada del secretari autonòmic d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Josep Vicent Boira, en la qual critica que 'Madrid sempre guanya. I quan el Ministre de Foment parla d'inversions en Corredor Mediterrani està parlant del túnel Atocha-Chamartin'.Segons Oltra, "si el secretari autonòmic d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori fa una afirmació li puc assegurar que és que és així" i s'ha mostrat convençuda que l'asseveració de Boira respon a una modificació de crèdit per la qual, "diners que haurien d'haver anat a parar al Corredor Mediterrani i no s'han licitat ni executat i mentre açò passa hi ha una altra infraestructura que està a Madrid".Oltra ha volgut deixar clar que "el Corredor Mediterrani va per on va, pel Mediterrani, no per l'altiplà", però "ho facen com ho facen al final desvien els diners del Mediterrani a la M-50", ha criticat. De fet, el Govern d'Espanya "només" ha executat en 2016 el 2,3% del seu pressupost per a ferrocarrils al País Valencià, ha argumentat."Que al final el Govern d'Espanya sempre opte per l'Espanya central en detriment de l'Espanya perifèrica és alguna cosa que està esgotant la paciència, sobretot de l'Espanya perifèrica mediterrània perquè açò afecta a Andalusia, a Múrcia, a la Comunitat Valenciana, a Catalunya i a Aragó", ha avisat.Igual que "tota la societat valenciana, començant pels empresaris", des del Consell estan "indignats" perquè el Corredor Mediterrani és una infraestructura "vital" per a l'economia valenciana, les exportacions i "perquè els empresaris puguen treballar en índexs de millor productivitat i competitivitat"."No volem ser ciutadans de segona", ha reivindicat, i açò és el que expressa el secretari autonòmic. En aquest sentit, ha lamentat que "els diners que estaven pressupostats i que havien de venir ací ara s'estan gastant allí" i és que "Madrid concentra moltes vegades les inversions que haurien d'anar també a la perifèria, que Espanya no s'acaba en la M-50; açò algú en algun moment ho haurà d'entendre", ha conclòs.