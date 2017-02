El València Bàsquet, a per la Copa del Rei davant el Reial Madrid (67-76)

Diumenge, 19 de febrer de 2017 a les 11:15h

El València Bàsquet buscarà aquest diumenge la seua segona Copa del Rei davant el Reial Madrid en classificar per a la cinquena final de la seua història després de superar un Barcelona Lassa inferior en la segona part i que va patir 30 punts d’un excels València al tercer quart, que finalment li van suposar la derrota.Els valencians, que disputaran la seua tercera final copera al Buesa Arena, van ser millors com a conjunt d'un partit que es van complicar en excés amb un desafortunat segon quart però que van saber reconduir després del descans amb sis triples decisius en el tercer quart.Des del’inici, el València Bàsquet va mostrar més determinació davant un rival que només va ser capaç d'anotar una cistella en els cinc primers minuts, un solitari triple de Tyrese Rice, que va desaparèixer per a la resta del partit. Pel contrari, Fernando San Emeterio, desaparegut ahir als quarts de final , va ser el millor amb els seus deu punts sense error en el primer quart i va mantenir per davant els seus, tot i que els catalans van ser capaços de retallar des del perímetre i, amb el segon triple de Vezenkov sobre la botzina, van estrènyer el marcador (17- 19, min. 10).Al segon quart van canviar les tornes, el Barcelona, sense gran esforços i amb un quintet de suplents, va fer un 7-0 de parcial més per falta d’encert taronja que per mèrit del conjunt dirigit per Georgios Bartzokas. La successió d'errors dels valencians va ser desesperant. Només van ser capaços d'anotar un triple, una cistella de dos punts i quatre tirs lliures en deu minuts, de manera que el Barcelona, fàcilment, va obrir una bretxa que al descans era ja de nou punts (38-29, min.20).El València Bàsquet necessitava canviar la dinàmica perquè nou punts de diferència amb el Barcelona en són molts. Així, Pedro Martínez va apostar per introduir Pierre Oriola que va anotar nou punts en el tercer quart i un excel·lent Rafa Martínez que va exercir com a revulsiu i va anotar tres triples. D'aquesta manera, van igualar la batalla després de quatre minuts i mig i van culminar amb un gran parcial de 3-19 que es reflectia al marcador amb el 41-48 (m.27). El Barcelona va reaccionar al final i va acabar el tercer quart amb huit punts de desavantatge gràcies a un triple de Petteri Koponen sobre la botzina (51-59, m.30).Els valencians estaven davant la seua oportunitat, havien de tancar el partit per a estar en la final. Així, amb un intercanvi de cistelles que els beneficiava perquè ja manejaven avantatges de dos dígits van anar passant els minuts.El Barcelona, ​​amb Rice desaparegut, va fer un últim esforç i va arribar a posar-se a cinc punts a quatre minuts i mig del final (63-68, min.35) però els valencians estaven ja llançats a la recerca de la seua cinquena final copera, en què ja l'espera el Reial Madrid.Fitxa tècnica:67 - Barcelona Lassa (17 + 21 + 13 + 16): Rice (3), Renfroe (3), Vezenkov (11), Eriksson (3) i Diagne (-) -cinc titular-, Munford (7), Claver ( 5), Faverani (-), Tomic (17), Peno (2) i Koponen (16).76 - València Bàsquet (19 + 10 + 30 + 17): Diot (2), Martínez (10), San Emeterio (16), Sikma (2) i Dubljevic (13) -cinc inicial-, Thomas (2), Vives (3), Sato (-), Oriola (11), Sastre (3),Kravtsov (7) i Van Rossom (7).Àrbitres: Juan Carlos García González, Emilio Pérez Pizarro i Carlos Cortés. Sense eliminats.Incidències: Segona semifinal de la Copa del Rei de Vitòria disputada al Pavelló Fernando Buesa Arena davant 15.412 espectadors, la segona major assistència en la història de la competició.