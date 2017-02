Dilluns, 20 de febrer de 2017 a les 18:45h

L'Ajuntament de Benissa retirarà aviat la placa distintiva que inclou el nom de l'exconsellera condemnada, Milagrosa Martínez, arran de la moció presentada per Compromís que es va aprovar per unanimitat el passat 5 d'abril de 2016 en un ple ordinari del municipi.En la moció es demanava que es retiraren totes les plaques commemoratives existents als espais públics municipals on figurara algun càrrec públic condemnat per corrupció o qualsevol altre delicte que desprestigie la tasca política i és per això que es procedirà a la retirada de la placa col·locada en la Casa dels 100 vents, on figura el nom de Milagrosa Martínez, condemnada a 9 anys de presó pel Tribunal de Justícia Superior valencià.Aquest espai, situat en la carretera CV-746 entre el port esportiu les Bassetes i la Cala la Fustera, alberga l’ oficina Tourist Info Benissa Platja i l'Aula de la Natura i fou inaugurat per Martínez el 2 d'abril del 2007