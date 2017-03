Empar Marco, ratificada com a directora de RTVV gràcies als vots del Botànic

Dijous, 2 de març de 2017 a les 12:45h

Empar Marco ha fet l’últim pas per convertir-se en la nova directora de RTVV, després d’haver defensat aquest dijous la seua candidatura a la direcció de l’ens radiotelevisiu valencià. Marco ha defensat la seua tria davant la comissió de Ràdio Televisió Valenciana i de l’Espai Audiovisual a les Corts, després que el passat 23 de febrer el Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) seleccionara el seu projecte d’entre els tres finalistes, on arribaren Josep Ramon Lluch i Salvador Enguix, un procés però, a què optaren 20 candidats.Posteriorment ha participat en la comissió el president del Consell Rector del CVMC, Enrique Soriano, per defensar el procés establit i el consegüent resultat, després que el PP forçara la seua compareixença i ell mateix s’oferira a explicar les accions que ha dut endavant el CVMC. Així doncs, escoltades les parts, la comissió ha efectuat la votació per ratificar el nomenament d’Empar Marco com a directora general de la futura RTVV, una votació que ha rebut el suport favorable dels partits del Pacte del Botànic: Compromís, PSPV i Podem. Ciudadanos s’ha abstingut, mentre que el PP s’ha quedat sol, novament, votant negativament contra la tria de Marco.D’aquesta manera, la comissió ha avalat amb majoria absoluta, tal com consta en la Llei de servei públic de radiodifusió i televisió, la candidatura de Marco. Amb la ratificació aconseguida, el Consell Rector normalitzarà el càrrec que ocuparà Marco per un període de tres anys.