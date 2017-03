Una falla de Paiporta critica l'eliminació dels carrers franquistes en la Cavalcada del Ninot

Dimarts, 7 de març de 2017 a les 19:45h

En aquesta crítica que fan al terrorisme els narradors de la cavalcada continuen dient: “Senyor Otegui, en la nostra casa ni vostè ni ningú dels qui el defensen seran mai benvinguts”. Una frase que curiosament va seguida d'aquesta altra en què expliquen que “el futur dels nostres xiquets menuts ha de ser la pau, la caritat i la unitat, mai el terrorisme ni l'adoctrinament cap a l'odi, la divisió i el rancor”.La Falla Sant Antoni de Paiporta, amb aquesta cavalcada, ha alçat revol, i més després de l' intent de nomenament de la Fundació Francisco Franco com a Faller d'Honor de la Falla del Mercat de València , que finalment no es durà a terme . Pel que fa al cas d'aquesta falla paiportina, Pere Fuset, regidor de cultura festiva de l'Ajuntament de València, ha expressat, a través de les xarxes socials , que confia que “els fallers i falleres de Paiporta rebutgen l'apologia nostàlgica del franquisme feta per una comissió que ha emprat xiquets amb la mateixa força amb què els fallers i falleres del Mercat de València ho han fet, de manera exemplar i amb l'agraïment generalitzat de tots els demòcrates”.Unes declaracions que han rebut resposta, directament en el Facebook del regidor, per part de Jose J. Luzzy, president de la Falla Sant Antoni, qui ha expressat que en la seua falla són “els primers en condemnar el franquisme, però també condemnem enèrgicament el terrorisme o qualsevol radicalisme, així com la violència de gènere”. Però en allò que més insisteix el president és en el fet que li “pareix excessiu” traure de context una crítica de la Cavalcada del Ninot, a la qual cosa afegeix que “qui no entenga el que significa una Cavalcada del Ninot en el nostre poble té un greu problema”. Per tal de descentralitzar el focus d'atenció, Luzzy també comenta que en eixa mateixa desfilada la seua comissió va criticar la família real i el PP, com es pot veure en el mateix vídeo. Finalment, el president acaba expressant que si algú s'ha sentit molest, no va ser aquesta la intenció de la comissió i, tot seguit, demana disculpes.També des de l'Ajuntament de Paiporta han volgut expressar, a través d'un comunicat, tot el seu suport a la col·lectivitat fallera de la localitat, on també matisen que eixos comportaments de la Falla Sant Antoni “no representen la comunitat fallera de Paiporta, de la qual formen part més de 3.000 persones. I ni tan sols representen el sentiment majoritari de la comissió fallera de Sant Antoni, ja que aquesta reivindicació de la dictadura franquista s'ha fet d'esquenes a la majoria de la comissió”.A més, també expliquen des del consistori que tenen l'obligació de vetllar pel compliment de la legalitat i, per això, no poden tolerar “un comportament d'aquest tipus, que desafia la Llei de la Memòria Històrica i podria vulnerar els drets dels i les menors que participaren en la Cavalcada del Ninot. L'Ajuntament considera intolerable l'ús dels xiquets i xiquetes de la comissió amb aquesta finalitat”.