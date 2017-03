El consell rector bateja 'À.' la nova radiotelevisió pública

Dimecres, 8 de març de 2017 a les 20:45h



RedactaVeu / València.

Aquest dimecres, el consell rector de la Coporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) ha resolt una nova incògnita sobre la nova radiotelevisió pública. I ho ha fet per sorpresa, ja que malgrat que no estava previst prendre la decisió en la reunió de hui, els membres del consell han decidit que el símbol 'À.' -que es llegirà 'À punt'- siga el nom per a la nova radiotelevisió.El nom guanyador pertany a la proposta de l'agència Aftershare del publicista i presentador Risto Mejide. L'À' amb accent obert funcionarà com a logotip identificador de tots els canals de la corporació. Per a la televisio es farà servir la fórmula 'À. tv', mentre que la ràdio s'identificarà amb 'A. ràdio'.En un comunicat, l'òrgan directiu de la CVMC justifica la tria en el fet que la lletra A "està inclosa al nom de les tres províncies que integren la Comunitat Valenciana. A més "és la primera lletra de l'abecedari, és l'inici, començar des de zero, inaugura alguna cosa nova". El consell rector bandeja "el criteri dels números" com a identificadors dels nous mitjans perquè "està esgotat". L'accent obert sobre la majúscula vol incloure "un fet característic" del valencià.La decisió s'ha pres per sorpresa, ja que els membres del consell rector estaven citats a una reunió en què inicialment havien de fer una primera valoració de les desenes de propostes que han arribat en les darreres setmanes per donar nom als mitjans de la CVMC, després que es decidira convocar un concurs públic d'idees La del nom és la segona decisió important que pren el consell rector sobre el futur de la nova radiotelevisió i arriba 15 dies després de triar la periodista Empar Marco com a directora general de l'ens. Precisament, en la mateixa sessió d'aquest dimarts, se n'ha efectuat el nomenament oficial i Marco ha pres possessió del seu càrrec.