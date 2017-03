Sueca impulsa la difusió de l’obra i pensament de Fuster a les noves generacions

Dissabte, 11 de març de 2017 a les 00:00h

Entrar al Museu i Espai Cultural Joan Fuster de Sueca és penetrar en l’obra i el pensament d’un dels intel·lectuals més importants que ha donat el País Valencià. Les seues parets emanen saviesa i pensament fusterià, un espai que fa poques setmanes va inaugurar el president de la Generalitat, Ximo Puig en coincidència amb els 25 anys de la mort de l’escriptor i pensador.La commemoració de l'efemèride va encoratjar el consistori a redoblar esforços perquè l’anhelat Museu Joan Fuster esdevinguera una realitat enguany, i fer-lo coincidir així amb la commemoració del 25 aniversari de la seua mort, cosa que la seua alcaldessa, Raquel Tamarit, va reivindicar el mateix dia de la inauguració. L'Espai cultural ha acollit l’acte de presentació del programa “Joan Fuster, 25 anys després (1992-2017)” que ha comptat amb la participació de Tamarit, el coordinador de l’Aula Didàctica de Cultura Contemporània, Salvador Ortells Miralles i el director de l'IES Joan Fuster, Miquel Furió. El programa ha estat organitzat per una comissió constituïda per quatre entitats: l’Espai Joan Fuster, l’Ajuntament, la Càtedra Joan Fuster de la Universitat de València i l’IES Joan Fuster de Sueca. També hi col·laboren, en representació de la societat civil suecana, l'Il·lustre Col·legi d'Advocats i la Cooperativa Valenciana del Camp Unió Cristiana.“L'esperit de l’esdeveniment que hem programat al llarg dels pròxims mesos és, sens dubte, celebrar que Fuster està més viu que mai”, ha apuntat l'alcaldessa, convençuda que la casa de “l'homenot de Sueca” reconvertida ara en Museu, Centre de Documentació i Aula Didàctica de Cultura Contemporània, serà un autèntic revulsiu per al redescobriment de la seua figura i obra. I és que un dels objectius d’aquestes jornades i de l’Espai en concret és la difusió del pensament i l'obra de Fuster a les noves generacions. De fet, la primera activitat ha estat dirigida a alumnes de l’IES Joan Fuster.Tamarit s'ha referit a la transcendència de l'obra de l'escriptor més enllà del terme de Sueca. “Fuster va ser un autor polièdric, un agitador de pensaments, un referent cultural i cívic que ha calat fons en la consciència de tot un poble” ha apuntat, tot assenyalant que la seua obra continua despertant reflexions, estudis i aproximacions.

“Només hi ha una manera seriosa de llegir, que és rellegir” ha finalitzat Tamarit citant Fuster i convidant a tots a participar en les activitats programades. “Pensar-lo i rellegir-lo és el millor homenatge que se li pot fer, no deixeu mai de fer-ho” ha reblat.Salvador Ortells ha estat l'encarregat de presentar el programa que compta amb nou jornades i que té com a eix vertebrador l’obra i el pensament fusterià. Entre aquest seguit d'actes s'han previst des de presentacions de llibres, taules redones i tallers, fins a certàmens literaris o actuacions musicals. “Hem buscat que la programació fóra d'una diversitat enriquidora i suggerent, sobretot per al públic jove” ha apuntat Ortells.Ortells ha explicat a La Veu que per l’Espai Fuster ja han passat més de 400 alumnes de diverses etapes educatives, i fins al juny, “ja tenim plena l’agenda de visites i esperem arribar als 600 alumnes, a banda de les persones particulars, que en un mes de funcionament, ja han arribat a més de 500. Des ací anime a tots els valencians que visiten aquest indret, que també poden fer-ho mitjançant la nostra web”. Tot seguit ha començat la programació amb una taula redona organitzada per l’IES Joan Fuster, presentada pel director del centre, Miquel Furió, i a càrrec de Víctor Labrado, Xavier Serra i Salvador Vendrell, tots tres autors fusterians confessos, que formen o han format part del professorat de l'institut. El públic d’excepció han sigut els alumnes de 2n de Batxillerat de l'institut. Per a més endavant s'ha programat una segona sessió d'aquesta mateixa activitat dirigida a l'alumnat d'ESO.La programació finalitzarà el dia 18 de juny, dies abans de l'aniversari de la seua mort, amb una jornada de portes obertes a l’IES Joan Fuster, on s’inaugurarà una exposició commemorativa de la denominació oficial del mateix institut.El coordinador de l'Aula Didàctica ha destacat la col·laboració d'entitats representants de la societat civil, més enllà de les oficials i acadèmiques. En aquest sentit, en referència a les entitats col·laboradores, dues institucions històriques i arrelades a Sueca, com són l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i la Cooperativa Valenciana del Camp Unió Cristiana, ha recordat que Joan Fuster exercí durant uns anys de la seua vida la professió d'advocat, i que el primer taller posat en funcionament des de l'Aula Didàctica està elaborat a partir del conte infantil de Fuster Abans que el sol no creme que tracta sobre el procés del conreu de l'arròs.