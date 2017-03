Els deures urgents dels nous subdirectors de l’Institut Valencià de Cultura

Dimecres, 15 de març de 2017 a les 00:00h

Els nous directors adjunts d’Arts Escèniques, de Música i Cultura Popular i el de Cinematografia i Audiovisual comptaran amb un contracte de cinc anys durant els quals “podran canviar el que creguen” d’allò que ja està presentat. No obstant això, els seus projectes es faran públics, com ho és el del director Abel Guarinos . La seu tria —a través d’un procés obert del qual tothom ha manifestat la satisfacció i “l’orgull” que hi ha representat— respon a una sintonia amb el Pla estratègic de la Cultura i amb el projecte de direcció.S’ha remès al fet que els tres projectes de direcció adjunta es faran públics a la web. Amb tot, els tres han donat detalls d’algunes novetats i han afirmat que tot allò que ja està en funcionament, pel que fa a Festivals i Cicles, ara per ara no sofrirà cap canvi.Les tres direccions artístiques han anunciat que en les seues respectives àrees es crearà, per a 2018, un Premi d’Arts Escèniques, un Premi de Música Valenciana i un Premi de l’Audiovisual valencià, respectivament. Les tres, de manera diferenciada, han reclamat la nova radiotelevisió per visualitzar, impulsar i divulgar la producció escènica i musical valenciana. Ara bé, en el cas de Moreno, ha puntualitzat que mantindrà una reunió amb la nova RTVV per treballar braç a braç, i perquè cadascú pose el seu granet d’arena, per donar suport al sector cinematogràfic i audiovisual valencià, ja que d’alguna manera, la nova RTVV és fonamental per redreçar un sector enfonsat amb un “90% d’atur”, com ha assenyalat el renovat director adjunt. En aquest sentit, el conseller ha afegit que es treballarà amb la nova Direcció General per establir un Conveni Marc de col·laboració entre la RTV i l’IVC.A Garcia li preocupa el sector escènic valencià i el públic. Ha reconegut que en certa manera, dels tres, a ell li ha tocat “ballar amb la més lletja”, ja que el sector exerceix una crítica constant i una pressió continua al voltant de les decisions que atenyen a la indústria. Igualment, apel·lava a la seua “il·lusió” i a la tenacitat de començar a canviar les coses, perquè el sector escènic valencià ha patit una “inacció” fins el moment.“Vull un projecte de futur”, deia aquest dimarts, de manera que la urgència serà “connectar el sector amb el públic”. Per començar, el director adjunt d’Arts Escèniques impulsarà un “pla de xoc artístic, per a revaloritzar els recursos” i encara que el calaix estiga mig buit, García està segur que “es pot fer més amb menys”. Encara no té un “calendari” per reunir-se amb els agents dels sectors, per “obrir vies de comunicació”, però encara que ha demanat certa prudència perquè “Marga —Landete— i jo tenim una etapa d’aterratge, obrirem finestres ben prompte”.La nova directora adjunta de Música i Cultura Popular, Marga Landete, posarà el “focus en els treballadors de la música”, és a dir, que tot fa indicar que el sector professional musical tindrà preeminència. Dimarts, però, recordava que el sector musical està ple de qualitat, encara que bona part, fins ara, “ha estat silenciada”, i ha fet referència al col·lectiu que engloba la música cantada en valencià. Una de les prioritats immediates serà elaborar un “pla integral de la música valenciana” per posar sobre la taula les necessitats i establir un ordre d’actuació, mentre que ha recordat que els compromisos engegats aquest any —com és el cas del Festival Ensems que es presentà la setmana passada— continuaran.