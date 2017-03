‘Els esperantistes’: una tragicomèdia sobre la peculiar cultura esperantòfona

Dijous, 30 de març de 2017 a les 00:00h

El Centre Cultural Tívoli de Burjassot (l’Horta Nord) acull l’estrena d’Els esperantistes, la darrera obra del director i dramaturg valencià Paco Zarzoso que compta amb la interpretació de Ferran Gadea, Josep Manel Casany i Cristina García d’Apropteatre.La tragicomèdia es basa en la peculiar visió del món que aporta la cultura esperantista. Un mode de vida i de relacions socials que pren com a punt central la llengua: l’esperanto. En l’obra, Zarzoso ha creat tres personatges: Lazaro i Marta, que freguen els quaranta anys, són germans i van perdre els pares fa ara una dècada. És per això que viuen junts. El pare de tots dos era el president de la Societat Esperantista de la ciutat i va inculcar l’estima per la cultura esperantista als seus fills. Òbviament, la “llengua està molt present” en l’obra, explica Ferran Gadea en declaracions a aquest diari.Lazaro està capficat traduint Moby Dick a l’esperanto, mentre que Marta treballa en una carnisseria. El detonant d’una vida familiar genuïna, marcada per la filosofia esperantista, és Àngel, un empresari dedicat al sector immobiliari i que està arruïnat. Marta, més feble en tot allò de seguir els dictàmens esperantistes, s’enamora de l’empresari i el duu a viure a casa amb el germà.Zarzoso afegeix un conflicte com és la lluita per la propietat d’una habitació. Lazaro era fins aleshores l’amo de la cambra més gran, però ara està Marta amb Àngel, en són dos i necessiten més espai. Tanmateix, rere una lluita superficial, el dramaturg trau a la llum aspectes socials, com ara bé la fragilitat humana.“Els esperantistes parla molt sobre l’esperança —emfatitza Gadea— i com entendre els altres, encara que les situacions siguen difícils”. Al remat, l’obra, del que ens adverteix és del fet que “mai s’ha de perdre l’esperança”, conclou l’actor. Una qualitat que, alhora, dóna nom a l’himne del món esperantista: La Espero.Aquest divendres s’estrena a Burjassot, al Centre Cultural Tívoli, a les 22.30h. L’obra, juntament amb la companyia Apropteatre, iniciarà una gira que visitarà diferents poblacions valencianes. Així, el 7 d’abril es representarà a Montcada i, després, a Sagunt. Seguidament, del 26 d’abril al 7 de maig es podrà veure al Teatre el Micalet (València).