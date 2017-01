Els casos de discriminació lingüística per part del cossos de Seguretat al País Valencià

Dijous, 5 de gener de 2017 a les 12:00h

El recent cas de discriminació lingüística a un representant municipal ocorregut aquesta setmana a Gata de Gorgos (la Marina Alta), no és sinó l’última gota d’una llarga llista d’atacs i menyspreus a la nostra llengua per part d’agents dels diferents Cossos de Seguretat de l’Estat espanyol –i també policies municipals-, a banda dels registrats en centres sanitaris, instàncies judicials i altres dependències de l’Administració o empreses privades, que posen de manifest que en la segona dècada del segle XXI hi ha una situació d’inferioritat del valencià enfront del castellà a l’hora d’usar-lo davants els agents que no hauria de ser, ja que han de respectar les llengües oficials. A més, és evident que és també una clara vulneració de la legalitat i dels drets fonamentals.Així, sense comptar el de Gata –que no és l’únic cas en què la víctima de l’atac lingüístic és una autoritat municipal o autonòmica i que va indignar les xarxes -, s’han registrat fins a hui almenys altres 15 casos de discriminació lingüística per part de les forces de Seguretat en el últims anys en territori del País Valencià, segons reflecteix un informe de la Plataforma per la Llengua , que recorda que “ els funcionaris són servidors públics i han de respectar els drets lingüístics dels ciutadans ”. Així de Nord a Sud trobem:Un veí de la capital de la Plana Alta va estar r etingut i vexat per agents del Cos Nacional de Policia per parlar en valencià Va ser el 25 de febrer de 2015. En concret, JAS, fou aturat per una patrulla d’agents de la Policia Nacional a la capital de la Plana, després de cometre una lleu infracció de trànsit. En el moment de la identificació, es va adreçar en valencià als agents, els quals li van negar la possibilitat d’expressar-se en la llengua pròpia del País Valencià, mentre li exigien de males maneres i de manera agressiva que parlara en castellà. Malgrat l’actitud hostil dels agents del CNP, el ciutadà no es va arronsar i va defensar el seu dret, reconegut en l’ordenament jurídic, d’expressar-seen valencià. Aleshores, els agents van decidir retenir el ciutadà i avisar una altra patrulla que fóra capaç d’entendre el valencià. Tot el procés, però, va ser conduït amb una enorme hostilitat per part dels agents, que van tractar la víctima de manera vexatòria i amb un menyspreu absolut envers els drets civils i lingüístics dels ciutadans.El veí de Castelló de la Plana va declarar posteriorment a la premsa que els agents el van tractar amb una manca absoluta de respecte i que el van humiliar per haver exercit els drets lingüístics reconeguts en la legislació vigent. Arran de les irregularitats comeses pels agents i el tracte vexatori i degradant rebut, la víctima es va decidir a presentar una queixa o denúncia contra els agents de la Policia Nacional.El 2 de gener de 2014 un guàrdia civil de la Subdelegació del Govern espanyol a Castelló obliga a expressar-se en castellà una diputada de les

Corts Valencianes.La diputada d’EUPV va acudir a la Subdelegació del Govern central a Castelló de la Plana per presentar al·legacions contra les prospeccions petrolieres a l’arxipèlag de les Columbretes. A l’entrada, la diputada va trobar un guàrdia civil i li va comunicar que anava al registre, i ràpidament, l’agent li va comunicar que no l’entenia i que li parlara en castellà. La diputada va repetir la petició en català i ell va insistir que no l’entenia i que ho fera en castellà. La diputada afectada, Marina Albiol, va fer pública la vexació rebuda i va presentar una queixa formal a la Subdelegació del Govern espanyol a Castelló. A més, va declarar que “aquesta situació no es pot repetir contínuament, com malauradament ocorre” i afegia: “No hem de callar. No pot ser sentir-nos com el personatge del Tio Canya. La nostra llengua és oficial i pròpia, i això vol dir que és la llengua de les administracions i les institucions i que aquestes l’han de tenir com a vehicle normal de comunicació, i per tant els ciutadans poden emprar-la i que ens hi responguen. És molt trist haver de recordar contínuament açò”.A un conductor d’Almenara li retiraren el carnet de conduir i el retingueren tres hores en un control de la Guàrdia Civil per parlar en català.Va ser el 21 de desembre de 2012 quan Carles Mateu va ser aturat en un control d’alcoholèmia de la Guàrdia Civil en una rotonda de la CV-18, a la sortida d’Almassora. La víctima es dirigia a recollir el fill a l’escola, conduint el cotxe de la seua cunyada, fet que va propiciar una conversa amb els agents referida a la documentació. Carles va notar de seguida que els agents estaven molestos perquè se’ls hi dirigia en valencià, cosa que va corroborar en el moment que un dels agents li va etzibar: “A mi, me hablas en español, que estamos en Espanya”. La víctima s’hi va negar i pocs minuts després, el mateix guàrdia civil li va dir “Hoy llegarás a casa sin carnet de conducir”.Els agents van sotmetre la víctima a un control d’alcoholèmia, amb resultat negatiu, i llavors el van fer sortir del cotxe i, fins i tot, el van empentar mentre li exigien repetidament que parlara en castellà. Posteriorment, el van fer tornar al cotxe i esperar-se fins que vinguera un agent d’atestats. Quan finalment aquest va arribar els dos primers guàrdies civils van marxar, però abans van deixar-li tota la documentació i una sèrie de denúncies falses. Davant la incredulitat i sorpresa del tercer agent, Carles va constatar que havia estat denunciat per no portar el cinturó de seguretat, per no portar armilla reflectant i negar-se a fer el control d’alcoholèmia, totes falses com es va constatar en el judici posterior. Es va sotmetre, una altra vegada, al test d’alcohol i drogues amb resultat negatiu. Tot i així, les multes posades per la primera parella d’agents sumaven un total de 12 punts del carnet de conduir, curiosament els mateixos punts que porten a la retirada del mateix.El 8 d’abril de 2013 dos joves foren colpejats i humiliats per guàrdies de seguretat i guàrdies civils a l’Arenal Sound de Borriana per parlar en valencià.Així, la darrera nit del festival, quatre joves valencians (dos xics i dues xiques), es disposaven a tornar a entrar al recinte. Un dels xics va preguntar a l’agent de seguretat que els escorcollava: “Parleu valencià?”, atès que coneixia un cas de discriminació lingüística que s’havia produït en el mateix festival el dia abans, i el guarda va respondre en castellà: “Jo només parle en andalús”. Els va deixar passar sense més problemes, però uns metres més enllà un altre guarda de seguretat els va abordar dient “Per què ho pregunteu? Per allò de l’altra nit? Parleu-me en espanyol!”. Aleshores, l’altre xic, sentint-se agredit i enrabiat, li va etzibar: “Ets un feixista”.Sobtadament, cinc agents de seguretat l’envoltaren i un d’ells el va agafar pel coll mentre li torcia el braç i se l’enduia uns metres més enllà. L’altre jove va mirar de defensar el seu amic i va amenaçar d’avisar la policia. Aleshores va ser empès i tirat a terra per un guarda de seguretat, que posteriorment li va etzibar una puntada de peu. Tot això, va passar a pocs metres d’un guàrdia civil que es mirava l’escena com si res. El jove li va demanar ajut i l’agent de la benemèrita li va respondre que ell l’havia colpejat primer. D’altra banda, un grup de guàrdies de seguretat i guàrdies civils exigien a l’altre jove disculpar-se si volia entrar al recinte. Ell s’hi va negar i en aquell moment el guàrdia civil més jove li va clavar un cop de puny a l’esquena. L’endemà, els joves van acudir a l’hospital i amb el document de lesions van interposar una denúncia contra els agents de seguretat i els guàrdies civils.El 8 de març de 2013, un veí de Puçol va ser denunciat falsament en un control rutinari de la Guàrdia Civil per expressar-se en valencià.Rubén Durà i quatre persones més circulaven aquella jornada en un cotxe a la localitat del Puig, quan van ser aturats en un control de la Guàrdia Civil. Un agent va ordenar amb males maneres als cinc ocupants del vehicle que eixiren del cotxe i Rubén es va dirigir al guàrdia civil en castellà dient-li que en primer lloc s’havia de treure el cinturó de seguretat. Un cop a fora, Rubén va parlar a l’agent en català i des d’aquell moment l’agent va prendre una actitud altiva i agressiva. Una vegada realitzat l’escorcoll del vehicle i no detectar-hi res anormal, el guàrdia civil va ordenar a un altre agent que denunciara dues persones per no portar el cinturó de seguretat (casualment, eren les dues persones que havien parlat en valencià), cosa que va degenerar en indignació entre Rubén i els seus acompanyants.L’endemà, Rubén acudí a la caserna de la Guàrdia Civil a Puçol per formular una queixa per la falsa denúncia i pel tracte rebut. Tot i dirigir-se en castellà als agents, aquests van justificar l’actitud del seu company amb comentaris com ara “es que claro si le hablasteis en valenciano, él se pudo molestar” o “la verdad es que cuando te empiezan hablando en valenciano jode bastante”. Rubén no va veure retirada la falsa denúncia i va haver d’aguantar els comentaris contraris al català dels agents de la Guàrdia Civil.Un portaveu comarcal de Joves amb Compromís va ser retingut per la Policia per parlar en valencià el 23 de desembre de 2015.La víctima, Ivan Jordà Banyuls, portaveu de Joves amb Compromís a les comarques de l'Alcoià, el Comtat i les Foies, fou retingut en un control policial a València un dia en què portava una samarreta contra la llei mordassa. La policia l’aturà i li demanà el carnet d’identitat espanyol (DNI) i ell va explicar, en valencià, que es disposava a buscar-lo. La reacció del policia va ser contundent i li va respondre: “A mi me vas a tener respeto y no me hables más en valenciano de mierda”. Tot seguit va retenir el jove al cotxe policial.Després de posar-se en contacte amb part del comandament policial i una vegada identificat oralment, procediment que podria haver-se fet al moment tal com marca la llei, va deixar marxar el jove sense cap càrrec. L'executiva comarcal de Joves amb Compromís va expressat el suport i solidaritat amb Ivan Jordà “perquè és intolerable que un ciutadà siga intimidat d'aquesta manera pel simple fet de parlar en valencià quan intentava identificar-se”.El 23 d’agost de 2013, un exregidor de l’Olleria va ser vexat per un agent del Cos Nacional de Policia per adreçar-s’hi en valencià a València.El funcionari de la Generalitat Valenciana, Josep Vidal, eixia de la ciutat administrativa el 9 d’octubre a València, un dimecres a mig matí, quan de sobte un agent del Cos Nacional de Policia li va requerir que s’hi identificara. Josep va quedar astorat i li va preguntar el motiu de la identificació. Aleshores, l’agent, visiblement molest li va cridar: “No tengo que dar explicaciones y háblame en castellano por educación!” A partir d’aquell moment, l’agent es va anar escalfant i va mantenir una actitud cada volta més agressiva envers el ciutadà, mentre li recriminava una vegada i una altra que li haguera parlat en valencià. Al cap de pocs moments, va aparèixer un altre agent de la Policia Nacional i es va suavitzar la situació. Tanmateix, el segon funcionari li va recriminar que li parlara en valencià a l’altre agent i va afegir “qué te has creido”, amb relació al fet d’emprar la nostra llengua. La víctima va comunicar que enviaria un escrit a la Direcció General de la Policia informant dels fets i en cas que no es depuraren responsabilitats, no descartava emprendre accions judicials.Agents de la comissaria de Xirivella es negaren, el 26 d’abril de 2014, a atendre una ciutadana per expressar-se en valencià, li penjaren el telèfon i la feren esperar més d’una hora fins que arribà un traductor. El fet va originar protestes contra la discriminació lingüística que practica la comissaria i la presentació de mocions per garantir els drets lingüístics A Consol Barberà, veïna d’Alaquàs, li va ser negada l’atenció reiterades vegades a la comissaria de Xirivella per expressar-se en la nostra llengua. Les primeres negatives a ser atesa van arribar a l’hora de concertar una visita per un tràmit administratiu telefònicament: l’agent que va agafar el telèfon li va exigir “hablar en español” i li va penjar el telèfon més d’un cop. Finalment, va aconseguir una cita per a l’endemà. Quan l’endemà Consol va arribar a la comissaria el policia que atenia al taulell, que era el mateix que li va penjar el telèfon, li va tornar a exigir que parlara en castellà: a la pregunta “Disculpe, bon dia, per favor, una cita a Estrangeria a les 4.30?”, l’agent va respondre: “Si no habla español no la entiendo”. Aleshores, la ciutadana va demanar que un altre membre de la plantilla amb nocions de valencià l’atenguera. L’agent va contestar que no hi havia ningú a la comissaria que la poguera entendre i que si ho volia podia utilitzar el francès o l’anglès, que sí que hi hauria persones que la podrien atendre.La ciutadana es va negar a fer servir una altra llengua, exercint els drets lingüístics reconeguts en l’ordenament jurídic i la van fer passar a una sala d’espera, on va haver d’esperar més d’una hora fins que va arribar un traductor. Paradoxalment, l’intèrpret només va haver de traduir la salutació i el departament corresponent. Un cop allà, el traductor no va ser necessari perquè el responsable ja l’entenia. La víctima, doncs, va haver de passar hores a la comisaria i ser vexada diverses vegades per realitzar un simple tràmit administratiu.Un ciutadà de la Costera va ser menyspreat per tenir nom català per part de la Guàrdia Civil en un control rutinari a Ontinyent el 22 de gener de 2011.Dos germans circulaven en cotxe en el seu vehicle dins la localitat d’Ontinyent quan un control rutinari de la Guàrdia Civil els va fer parar. En demanar la pertinent documentació a un dels germans, un agent es va adonar que el nom del conductor era en valencià i va començar a increpar-lo i desafiar-lo, mentre feia comentaris de menyspreu envers la nostra llengua i lloar les grandeses de la “lengua nacional”. El conductor, en un exercici d’autocontrol, no va respondre als insults i amenaces de l’agent i van poder continuar la marxa. El germà de l’agredit, també present en el moment del control, va enviar un correu a la Plataforma per la Llengua demanant que es denunciara aquest i altres casos similars que es pateixen al País Valencià.Un jove que resultà brutalment agredit per protegir una agressió homòfoba va ser insultat a la comissaria de la Policia Nacional de Dénia per parlar en valencià quan ho denunciava en novembre de 2008. Els agents van titllar-lo de “tonto” i “chulo”.Ferran Giménez, professor d’un Institut de Secundària d’Ondara, va presenciar, en una zona d’oci nocturn de Dénia, com un grup de joves estaven insultant i agredint un transvestit a la porta d’un bar situat a la zona de les marines. Giménez va encarar-se amb els agressors, que aleshores el van atacar i li van causar diferents lesions. El professor va acudir a la comissaria de la Policia Nacional de Dénia, on va saludar amb un: “Hola, bona nit”. El fet de saludar i parlar en valencià no va ser ben rebut pels agents de guàrdia que van començar a maltractar-lo. Entre altres frases, va escoltar: “Usted es un chulo”, o “¿es tonto o qué le pasa?”. Giménez va acabar interposant una denúncia per les vexacions patides.El 30 d’abril de 2014, un manifestant fou amenaçat amb una multa de 200 euros per parlar en valencià a policies nacionals a Dénia.El manifestant participava en una concentració convocada per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) a Dénia, la capital de la Marina Alta, quan va ser amenaçat amb una multa de 200 euros per adreçar-se en català a uns agents del Cos Nacional de Policia. Els policies es van acostar a la manifestació i van apartar dos manifestants per identificar-los. Veient que els manifestants eren retinguts molt de temps, Saül es va aproximar als agents i educadament els va demanar “si era necessari aquest espectacle”, ja que els dos identificats no estaven fent res més que manifestar-se pacíficament davant la porta del Servef, sense causar cap tipus de desordre o altercat. Aleshores, un dels agents li va exigir que parlara en castellà al·legant que “estamos en España”, però Saül va optar per continuant emprant la seua llengua, afegint que estava parlant en una “llengua oficial de la Comunitat Valenciana”. La resposta dels agents fou demanar el DNI de l’afectat i afegir: “como continúes hablando en alicantino, valenciano o como le llames, te llegará una multa de 200 euros a casa”.Posteriorment, Saül va denunciar els fets a la premsa i va afegir que “és molt greu que en ple segle XX, en un estat democràtic, amb un Estatut d’autonomia que reconeix la llengua, se’ns multe o se’ns intimide per parlar una llengua oficial, que, a més, haurien de defensar com a autoritats de l’Estat”. A dia d’avui, la víctima no ha rebut cap multa.El 20 d’agost de 2017 un regidor d’Ondara (Marina Alta), va resultar multat, vexat i qualificat de “cateto” per dos agents de la Guàrdia Civil per parlar en valencià.El regidor, del Bloc Nacionalista Valencià d’Ondara, es va incorporar amb el vehicle a la N-332 a l’altura del municipi. La Guàrdia Civil el va aturar i després de comprovar que no duia el cinturó de seguretat, li van posar la multa corresponent. En aquell moment, un veí que passava es va aturar per demanar-li què havia trencat, i Pons li va respondre que no havia trencat res, “sinó que m’han caçat”. El comentari i l’idioma que va emprar per a adreçar-se al veí van suscitar recel entre els agents, un dels quals li demanà si “tiene usted algún problema”. En respondre-li el regidor en valencià, l’agent li va etzibar: “Hábleme en castellano” i l’altre agent hi va afegir: “Usted tiene la obligación de hablar en castellano porque está en España”.L'edil els va contestar que la llei emparava el seu dret d’usar el valencià i es va produir una discussió. Després, els dos agents feren cap al cotxe patrulla per agafar el quadern de sancions, i insultaren el conductor mentre el tractaven de “cateto”; i encara hi van afegir: “Te has buscado un problema”. Els agents van començar un exhaustiu escorcoll del vehicle, i fins i tot obligaren el regidor a desmuntar la cadireta de la filla per verificar que fóra homologada. Finalment, va ser multat amb 1.500 euros per no portar el document acreditatiu de l’assegurança, malgrat que sí que en tenia el rebut corresponent, tal com més endavant va constatar l’asseguradora de la víctima. El regidor va denunciar que la segona multa era una injusta represàlia per l’incident lingüístic. Així mateix, unes hores més tard, es va dirigir a la caserna de la Guàrdia Civil, on no li van saber dir quin document havia d’acreditar.El 7 de desembre de 2013 un ciutadà va ser acusat d’altercats per un policia local del Campello per parlar en valencià i dir que el seu nom és Lluís-Xavier.Aquest veí d’Alacant va ser discriminat per un policia local del Campello. L’agent es va molestar perquè en Lluís Xavier Flores li va parlar en valencià i la cosa es va escalfar quan la víctima li va dir que el seu nom era “Lluís Xavier” i no la seua traducció al castellà. Aleshores, l’agent va decidir denunciar Lluís-Xavier per “aldarulls” i “altercats”, i a més va afegir que la víctima va intentar fugir, cosa que ell nega rotundament. Les dues multes sumen la quantitat de 400 euros.La víctima va denunciar públicament el seu cas, amb el suport de formacions polítiques i l’associació El Tempir d’Elx, i va formular una petició a l’Ajuntament del Campello i a la subdelegació del govern espanyol, on demanava que li retiraren la denúncia i que el policia local es disculpara per la manca de professionalitat i respecte envers els drets civils i lingüístics dels ciutadans.Un ciutadà va resultar detingut en una manifestació a Elx el 22 de juliol de 2013 per parlar en valencià a un policia nacionalDurant una concentració de mig centenar de persones per protestar pels casos de corrupció del govern de l’Estat, Paco Muñoz, conegut integrant del Grup Antimilitarista Tortuga, va ser requerit a identificar-se per un agent del Cos Nacional de Policia. Paco, que en cap moment es va negar a identificar-se, va explicar a l’agent que no duia el DNI. La reacció del policia va ser contundent i li va respondre “a mi no me hables en el valenciano de los cojones” i tot seguit, va ser detingut i traslladat a la comissaria.Una vegada a la comissaria, i després de ser identificat oralment, va ser deixat en llibertat amb tres denúncies, una de les quals per desobediència per no haver-se identificat, cosa que no es va produir en cap moment segons els testimonis. De fet, la normativa estableix que la identificació es podria haver realitzat en el lloc de la manifestació, i que la detenció va venir motivada pel fet d’adreçar-se en valencià a l’agent, tal com fa ressaltar l’associació El Tempir d’Elx.El 13 de setembre de 2013, un agent de la Policia Nacional es negà a atendre la denúncia d’un ciutadà perquè s’expressava en valencià i li va exigir parlar “en español”.Francisco Escortell, ciutadà d’Elx, es va posar en contacte amb el Cos Nacional de Policia per denunciar un arxiu il·legal que havia descarregat el seu fill. Aquests el van aconsellar que anara a la comissaria amb el material il·legal en un dispositiu electrònic transportable per posar la denúncia pertinent. Durant la segona visita a la comissaria per aquest afer, l’agent en servei li va exigir que parlara “en español” perquè si no ho feia, no l’atendria. I, de manera agressiva, l’agent va assenyalar l’escut que duia a la solapa, i en un to fatxenda, li va preguntar si sabia “Qué es esto?” i va afegir “¡Esto es España!”.Davant l’esperpèntica situació, Francisco va sol·licitar que un altre agent l’atenguera en valencià, però l’agent s’hi negà i li va afegir que s’hi volia ser atès en valencià que es dirigira a la Policia Local d’Elx per tal de presentar la denúncia. Aleshores, Francisco li va demanar el llibre de reclamacions, i el policia li va respondre que no n’hi havia. També es va negar a facilitar-li el número d’agent, ja que li va facilitar un número, però no mostrà cap document que ho acreditara. Finalment, la víctima va haver de marxar sense poder posar la denúncia i va decidir presentar una denúncia pel tracte rebut.