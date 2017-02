Els ‘insults’ des del Twitter de Rodalies Renfe a Marzà arriben al Congrés espanyol

Dijous, 23 de febrer de 2017 a les 19:45h

La nit de dimecres aquest diari es feia ressò de l’opinió vessada al perfil oficial de Twitter de Rodalies Renfe a València, on el gestor de xarxes de l’empresa pública titllava el conseller Vicent Marzà de “”. Al voltant de les 22.30h de dimecres el mateix perfil oficial demanava disculpes per la piulada.Aquest matí al Senat espanyol, des de la coalició Compromís també s’han demanat responsabilitats a Rodalies Renfe. Entre altres, es demanava que es sel responsable de les xarxes per la “greu piulada”, segons explicava el senador Carles Mulet en un comunicat.Ara, ha estat el diputat i portaveu de Compromís al Congrés espanyol, Joan Baldoví, qui ha registrat una bateria de preguntes parlamentàries davant “l'ofensiva piulada emesa pel compte oficial de RENFE criticant el Conseller d'Educació valencià, Vicent Marzà”.Baldoví ha titllat “d'intolerable que des d'un perfil professional d'una empresa pública s'emeten judicis de valor sobre actuacions polítiques i s'insulte un membre del Govern autonòmic”.El portaveu de Compromís ha demanat que es “depuren responsabilitats i ha preguntat pel càrrec responsable de la piulada i l'opinió del Govern davant l'emissió d'opinions polítiques i desqualificacions personals a càrrecs públics des de comptes oficials d'empreses públiques".