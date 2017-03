C’s expulsa el seu regidor de Benissa per llevar-li l’alcaldia al PP

Dimarts, 21 de març de 2017 a les 11:15h

Ciudadanos ha expulsat del partit l’únic regidor que tenia al Consistori de Benissa (Marina Alta), Isidor Mollà, després que el suspenguera de militància per votar a favor del candidat de Reniciem Benissa, Abel Cardona, que es va convertir en nou alcalde del municipi gràcies als vots dels edils de Compromís i PSPV, després de 18 anys de Govern local del PP Després d’aquesta votació, C’s li va transmetre a Isidor Mollà que no podia votar favorablement a eixe canvi de govern municipal amb un tripartit de caire independentista “incompatible amb l'ideari i els principis de C's”, segons un comunicat d'aquesta formació, que ara demana a Mollà que lliure al partit l'acta de regidor, aspecte bastant improbable, per la qual cosa passarà a ser regidor no adscrit.De fet, l'agrupació local de C’s a Benissa, davant l'expulsió del partit del cap de llista i únic representant de la formació al consistori de Benissa, ha fet públic un comunicat en què manifesta que espera que el partit “reconsidere aquesta decisió injusta i que sens dubte és contrària a la lògica democràtica dels pactes tendents a assegurar l'estabilitat i el bon govern en l'Administració”.Segons l’escrit, la resolució d'expulsió “no ha comptat amb les garanties democràtiques mínimes legalment establides” i, a més, la notificació “no es va produir en la forma apropiada, de manera que es va impedir la formulació d'al·legacions a l'expedient”. També s’al·lega que durant el període previ al canvi en l'alcaldia de Benissa, Isidor Mollà no va tenir coneixement que hi haguera una posició contrària per part de la direcció provincial, regional o estatal, respecte al procés de l'elecció d'alcalde a Benissa, ni se'ls "va traslladar oficialment la prohibició de donar suport a un canvi de govern en el municipi”.El comunicat adverteix que la Comissió de Garanties i Valors de Ciutadans basa les seues conclusions –per a l’‘expulsió- “en supòsits que procedeixen d'informació de premsa amb continguts esbiaixats" i contradictoris perquè "s'afirma, per exemple, que Reinicem Benissa i Compromis són partits legals i democràtics" alhora "que donen suport a l'independentisme” encara que “en cap cas es tracta d'una formació els plantejaments de la qual i propostes de govern per al que resta de legislatura siguen oposats als principis polítics que C’s ha promulgat des de la campanya electoral”.En el comunicat, el fins ara únic regidor de C’s explica que resultava “insostenible” que l'alcaldia de Benissa continuara en mans del PP “després de més d'una dècada de gestió sota la sospita constant de corrupció, com ha quedat constatat en algunes sentències judicials”.A més a més, Isidor Mollà considera “incomprensible” la diferent vara de mesurar que està utilitzant la formació que lidera Albert Rivera en aquest cas, “ja que hi ha situacions similars a Elx, en què els regidors de C’s són crucials, amb els seus vots, per al manteniment d'un govern de coalició de diversos partits (PSOE, Compromis i el Partit d'Elx) i que a Múrcia s'estan produint converses en la mateixa línia per a resoldre una situació similar" a la de Benissa.Finalment, el regidor ara expulsat anuncia que mantindrà el seu suport a l'actual govern municipal mentre les seues propostes estiguen "alineades" amb el seu programa i "les prioritats de la ciutat”.